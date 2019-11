SEOUL - Bintang drama Why Secretary Kim, Park Min Young mendapatkan tawaran untuk membintangi drama baru yang berjudul Her Private Life.

Kabar tersebut dibenarkan agensi sang aktris, Namoo Actors. Tapi, Namoo Actors tidak mengatakan bahwa mantan kekasih Lee Min Ho itu menerima tawaran yang diberikan.

"Dia mendapatkan tawaran untuk membintangi Her Private Life dan sedang meninjaunya." Ujar perwakilan Namoo Actors seperti dikutip dari laman Soompi, Rabu (05/12/2018).

Her Private Life yang mengusung genre komedi-romantis itu diangkat dari web novel berjudul Noona Fan Dot Com karya penulis Sung Yeon. Her Private Life bercerita tentang seorang fangirl K-Pop bernama Sung Duk Mi dan dua orang pria yang jatuh cinta padanya.

Dimulai dengan rasa cintanya pada Yoon Kye Sang 'g.o.d', Sung Duk Mi telah menjadi penggemar setia sang idol selama sekitar 20 tahun. Ia telah menjalani kehidupan ganda sebagai kurator senior museum seni sambil menyembunyikan fakta bahwa ia adalah penggemar idol. Namun, Kehidupan fangirlnya terancam terungkap saat direktur yang baru muncul.

Her Private Life rencananya akan tayang di tvN pada awal tahun 2019 mendatang. Jika Park Min Young menerima tawaran drama tersebut, itu akan menjadi drama komedi-romantis kedua setelah Why Secretary Kim.

Seperti diketahui, Park Min Young baru menyelesaikan drama Why Secretary Kim pada 26 Juli 2018. Dalam drama tersebut, Park Min Young beradu akting dengan Park Seo Joon dan sejumlah pemain lainnya.

Chemistry yang apik antara dua pemain utamanya juga sempat membuahkan isu pacaran. Namun, baik Park Seo Joon maupun Park Min Young membantah kabar tersebut.

