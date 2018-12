JAKARTA - Aktor Jeremy Thomas menjadi salah satu dari sekian banyak artis yang merayakan momen Natal. Meski momen tersebut ia rayakan sembari bekerja, pria 47 tahun ini tentu akan tetap merayakan Natal dengan suka cita.

Mengenai harapannya pada Natal tahun ini, suami Ina Thomas itu mengaku memiliki keinginan bagi kedua anaknya, terutama agar Axell dan Valerie bisa menjadi anak-anak yang baik dan dapat menikmati kehidupan mereka.

"Tentu kita berharap putra-putri tumbuh menjadi manusia yang lebih baik dengan lingkungan yang baik, dipertemukan oleh teman-teman yang lebih baik. Mereka mulai paham dengan nilai-nilai dari hidup itu sendiri dan yang paling penting adalah mereka nikmatin yang mereka kerjakan," ungkap Jeremy Thomas saat ditemui di Soraya Intercine Films, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 Desember 2018.

(Baca juga: Disebut Idap Anorexia, Istri Jeremy Thomas Beri Tanggapan Menohok)

Sementara itu, momen Natal yang akan dilalui Jeremy Thomas dengan bekerja, membuatnya belum memikirkan soal liburan. Namun ia mengaku pada pergantian tahun nanti dirinya akan memghentikan sejenak kesibukan perkerjaannya.

"Belum (ada rencana liburan). Karena masih ada proyek-proyek yang harus diselesaikan. Bagi saya dan anak-anak berkumpul yang paling penting," paparnya.

(Baca juga: Al Ghazali Unggah Foto Mesra Bareng Kekasih, Netizen Sindir Dul Jaelani)

"Lagipula sudah sering kok (kerja saat Natal). It's just another game. Ceremonial itu sudah cukup sama anak-anak. Kan masih ada tahun baru," tukasnya.

(sus)