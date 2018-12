JAKARTA - Kebahagian nampaknya semakin dirasakan oleh pasangan kekasih Jessica Iskandar dan Richard Kyle. Putra Jessica Iskandar, El Barack Alexander, diketahui mulai bisa menerima sosok Richard dalam kehidupannya.

Hal tersebut diketahui lewat unggahan wanita 30 tahun tersebut di akun Instagramnya. Bahkan baru-baru ini, wanita yang akrab disapa Jedar tersebut mengunggah sebuah gambar dimana El memberikan keterangan 'Daddy' di atas foto kebersamaannya dengan ibundanya serta Richard.

"Tuhan selalu mengabulkan permintaan kamu. Karena kamu anak baik, anak yang percaya. @alexanderbarackel @richo_kyle @inijedar #JER," tulis Jessica Iskandar pada keterangan foto.

Unggahan adik dari Erick Iskandar tersebut sontak mendapat komentar positif dari para netizen. Mereka bahwa mendoakan agar keinginan El untuk benar-benar memiliki ayah bisa segera diwujudkan okeh Richard Kyle dan ibundanya.

"Doa anak murni pasti terkabul, kami semuaa juga memdoakan lancaar," tulis yenny.es.58.

"El, hati kamu sangat tulus nak. please jangan hancurin harapan tulus el~ @richo_kyle," tulis mahesa.siva.

"Semoga termakbul permintaanya @alexanderbarackel," tulis hotttt_latte.

Sebelumnya diberitakan Okezone, bukan kali pertama El memanggil Richard Kyle dengan panggilan Daddy. Beberapa waktu lalu beredar video di akun gosip tingkah lucu El. El Barack diketahui sempat menunjukkan foto keluarga sebagai tugas sekolahnya. Lucunya, dalam foto dirinya bersama Jessica Iskandar dan Richard Kyle, bocah 4 tahun ini mengatakan bahwa bintang film Insya Allah Sah tersebut merupakan ayahnya.

"El jelasinnya, 'This is my daddy, me, and my mommy.'," ungkap Jessica.

Melihat apa yang dilakukan putranya, wanita yang akrab disapa Jedar ini sontak menangis haru. Pasalnya, El kini bisa merasakan kehadiran sosok ayah, seperti yang selalu ditanyakan pada dirinya.

"Pas aku melihat langsung nangis dan sedih, merasakan yang El rasakan. Aku tahu betul ada sosok yang dia rindukan. Aku dari kecil punya ibu dan ayah. El cuma punya aku saja. Di sekolahnya dia tahu, temannya punya ayah dan mama," tuturnya.

(sus)