SEOUL - Variety show Master in the House telah berusia satu tahun pekan lalu. Untuk merayakan hari jadinya tersebut, pada episode yang ditayangkan pada Minggu (2/12/18), para staf telah menyiapkan hadiah.

Untuk mendapatkan hadiah tersebut empat host Master in the House diminta untuk menuju suatu rumah yang misterius. Saat menuju rumah tersebut, Lee Seung Gi cs diliputi perasaan gugup. Saat masuk ke dalam rumah tersebut, mereka sangat terkejut karena Son Ye Jin tiba-tiba berjalan dengan memegang kue.

Son Ye Jin memberikan ucapan selamat atas peringatan satu tahun Master in the House. “Senang bertemu dengan kalian. Selamat ‘Master in the House’ telah berusia satu tahun,” kata bintang The Negotiation itu seperti dikutip Soompi.

Keempat anggota Master in the House dibuat malu karena harus berhadapan dengan Son Ye Jin. Sementar sang aktris mengatakan bahwa ia menikmati Master in the House dan ini merupakan hal pertama baginya untuk syuting di rumahnya.

Sayangnya kebersamaan dengan Son Ye Jin hanya bersifat sementara. Pasalnya, Seung Gi, Yang Se Yeong, Sungjae, dan Lee Sang Hyun harus menemui master mereka yang sesungguhnya.

Seperti biasa, host Master in the House mendapat petunjuk lewat telefon. Sang informan, yang tak lain adalah Gong Hyo Jin, memberikan sedikit petunjuk tentang siapa master dari Lee Seung Gi dkk.

Ketika mereka bertanya tentang tuannya, Gong Hyo Jin mengatakan, “Hari ini akan menjadi hadiah bagi kalian, seseorang yang mungkin membuat kalian terkejut saat melihatnya. Aku takut Yang Se Yong akan menangis. Aku sangat dekat dengan orang itu, kami bahkan melakukan perjalanan bersama.”

Di akhir pembicaraan, Gong Hyo Jin mengatakan akan mengunjungi Master in the House. “Aku mungkin akan muncul sekitar Natal, seperti hadiah. Bahkan jika itu bukan sebagai master kalian, aku akan datang dan menemui kalian pada suatu saat,” tutup Gong Hyo Jin yang paling memfavoritkan Sungjae dari keempat member.

