SEOUL – Girlband ternama BLACKPINK akan hadil dalam variety show milik SBS “We Will Channel You”. Melansir Soompi pada Jumat (30/11/18), BLACKPINK akan berubah dari penyanyi menjadi pembuat konten.

Baca Juga: Blackpink Tak Sabar Bertemu Fans Indonesia di Konsernya Tahun Depan

"BLACKPINK akan muncul di SBS 'We Will Channel You.' Mereka akan berubah menjadi content creator," ungkap perwakilan dari variety show "We Will Channel You".

Setelah terjun ke dunia kreasi konten, grup wanita yang terkenal di kancah internasional ini akan merekam vlog mereka sendiri (video kehidupan sehari-hari seseorang) melalui "We Will Channel You." Bagian yang difilmkan dengan BLACKPINK akan disiarkan sekitar pertengahan hingga akhir Desember 2018.

"We Will Channel You" merupakan variety show di mana selebriti membuat konten mereka sendiri dan mencoba mendapatkan banyak subscribers (pengikut) dan viewers (penonton). Selebriti lainnya seperti Kang Ho Dong, Yang Se Hyung, Seol Seungri BIGBANG, Seolhyun AOA dan Chanmi saat ini sudah hadir sebagai anggota tetap di acara itu.

Sebelumnya, BLACKPINK sudah memiliki variety show yang disiarkan oleh stasiun televisi Korea Selatan, JTBC. Acara ini juga tayang pada channel YouTube dan Naver, VLive. Acara itu bertajuk BLACKPINK House.

BLACKPINK House memperlihatkan keseharian para anggota grup, yakni Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo. Pada tayangan perdana, BLACKPINK memperlihatkan kegiatan mereka saat pindah ke rumah baru yang didesain khusus untuk mereka. Sesuai namanya, rumah tersebut disebut ‘BLACKPINKHouse’.

Baca Juga: Pamer Belahan Dada di AAA 2018, Sunmi Picu Pro dan Kontra

Tayangan variety show girlband asuhan YG Entertaiment ini berhasil menggaet 10juta penonton pada episode perdana mereka yang tayang pada 6 Januari 2018.

(LID)