JAKARTA - Deven mendapatkan kesempatan langka pada babak Spekta Top 6 Indonesian Idol Junior kali ini. Ia berkesempatan duet dengan juara Indonesian Idol, Maria Simorangkir.

Seperti diketahui, Maria juga merupakan salah satu jebolan dari Indonesian Idol Junior. Pada saat itu, Maria berhasil menembus 5 besar.

Tak pantang menyerah, Maria pun kembali berjuang dalam ajang Indonesian Idol. Usaha besarnya terbayar karena Maria berhasil menjadi yang terbaik dalam Indonesian Idol musim lalu.

Bawakan lagu I'll Be There - The Jackson 5 di #SpektaTop6 hari ini, Deven berhasil dapat 4 standing ovations lho! Top Markotop deh, tapi ingat catatan dari Bunda @MAIAsangJUARA ya!😉 #SpektaTop6 #IdolJunior2018 #SaatnyaJuniorJadiIdola @OfficialRCTI pic.twitter.com/fwlORiR6um— IndonesianIdolJunior (@IdolJuniorID) November 23, 2018