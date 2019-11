JAKARTA – Babak Blind Audition ajang pencarian bakat The Voice Indonesia 2018 mulai memasuki episode ke-4. Coaches yang terdiri dari Armand Maulana, Titi DJ, Anggun serta Vidi Nino kembali dihadapkan dengan talenta luar biasa yang dimiliki para peserta.

Episode ke-4 Blind Audition dibuka dengan penampilan peserta asal Makassar, Jaqlien Elsy M. Di hadapan para coaches, wanita 20 tahun ini membawakan lagu berjudul Gravity yang dipopulerkan oleh John Mayer. Selain menunjukkan kemampuan di hadapan para coaches, di momen ini, Jaqlien mendapat sebuah kejutan. Apakah kejutan yang diterima Jaqline? Mampukah dengan kemampuan vokal yang dimiliki, Jaqline dapat melenggang ke babak selanjutnya?

Setelah Jaqline, tiba saatnya Hendra Jogi Simanjuntak asal Medan menunjukkan kebolehannya dengan membawakan lagu Tanya Hati karya Pasto. Menurut Vidi dan Nino, saat menyanyi, pria berusia 24 tahun ini memiliki energi positif. Akankah, energi positif tersebut dapat membawa Hendra melaju ke tahap selanjutnya?

Ramanda Almuna, menjadi peserta berikutnya yang berkesempatan tampil di hadapan para coaches. Di momen audisi ini, wanita asal Tasikmalaya tersebut memilih lagu Rock and Roll sebagai media memperlihatkan kemampuan bernyanyinya. Apakah penampilan peserta 23 tahun ini mampu membuat para coaches rebutan untuk menjadikannya sebagai bagian dari timnya?

Penampilan Ramanda Almuna pun dibuntuti oleh Almira asal Serang. Menunjukkan kebolehannya, peserta berusia 20 tahun ini membawakan lagu Scare to Be Lonely. Serupa dengan peserta lainnya, Almira menginginkan para coaches membalikkan badan ke arahnya. Momen romantis pun tersaji setelah penampilan Almira. Di mana, wanita ini dilamar oleh sang kekasih di panggung The Voice Indonesia.

Tiba saatnya bagi Maria Elena Abrahan memanfaatkan kesempatan dalam genggamannya. Remaja yang akrab disapa Maria ini menyanyikan lagu Location yang dipopulerkan oleh Khalid. Akankah di usia Maria yang baru menginjak 17 tahun ia mampu memperlihatkan kebolehannya?

Di dampingi keluarganya, Ronald Bramantyo Magang mencoba keberutungannya di babak Blind Audition The Voice Indonesia 2018. Membawakan lagu Damai Bersamamu dari penyanyi legendaris Chrisye, Ronald berharap lolos ke tahap selanjutnya. Apakah keinginan Ronald akan terwujud?

Wanita asal Bandung, Fanny Kin Vanessa Ella Sinaga menjadi peserta selanjutnya yang mencoba peruntungan di ajang The Voice Indonesia 2018. Membawakan lagu berjudul Mantan Terindah, penampilan Fanny dinilai tak terlalu sempurna. Akankah, Fanny tetap dapat melangkah ke di panggung The Voice Indonesia?

Episode ini menampilkan juga seorang peserta asal Surabaya bernama Thalia Charisma. Menyanyikan lagu dangdut berjudul Pacarku 5 Langkah, Thalia seakan memberikan sesuatu yang berbeda di penampilannya. Thalia pun kemudian mendapat tantangan dari para coaches untuk membawakan lagu dangdut yang tengah hits, Lagi Syantik yang dipoplerkan Siti Badriah. Akankah, Thalia mampu menjalani tantangan tersebut dengan baik?

Setelah penampilan Thalia, kini giliran Yohana asal Surabaya yang menunjukkan penampilan terbaiknya di hadapan para coaches. Membawakan lagu berjudul Bidadari Tak Bersayap, Yohana dinilai memiliki nilai plus ketika mengeluarkan nada rendah. Akankah, kemampuan tersebut dapat membawa Yohana menuju babak selanjutny?

Babak Blind Audition episode ini, ditutup dengan penampilan Gancar Asanegari. Menjemput kesempatan emas ini, pria asal Purwokerto tersebut menunjukkan bakatnya lewat lagu Panah Asmara. Akankah, Gancar menjadi peserta terakhir yang lolos dalam episode kali ini?

Nantikan penampilan para peserta dalam babak Blind Audition The Voice Indonesia episode ke-4 malam ini, 22 November 2018 hanya di GTV. Jadilah saksi penampilan seru yang diciptakan para peserta.

