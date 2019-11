SEOUL – Comeback akting layar lebar dengan film horor, Gong Hyo Jin beberkan pengalamannya ketika bergabung dalam film Door Lock. Menurutnya film tersebut mempunyai cara tersendiri untuk menggambarkan betapa menakutkannya film ini.

Hal ini diutarakan langsung oleh Gong Hyo Jin dalam sebuah wawancara. Dia juga memiliki cara tersendiri untuk mempromosikan film tersebut dengan nada bercanda, “Film ini sangat menakutkan sehingga kami memutuskan bahwa hanya tiga juta orang akan dapat menonton film ini. Jika jumlahnya melebihi itu, kami akan menghentikan pemutaran film. Jadi, lihatlah sebelum hilang,” kata Gong Hyo Jin dilansir dari laman Soompi.

Gong Hyo Jin juga menambahkan, “Itu merupakan film yang sangat menakutkan. Jika Anda terlalu takut menontonnya, jangan ragu untuk DM (pesan langsung) saya,” serunya.

Selain itu, aktris ini memang terkenal dengan karakternya yang manis ketika tampil dalam drama komedi romantis. Namun untuk kali ini kini dirinya harus merubah karakter tersebut dalam filmnya.

“Tidak ada sedikitpun keindahan dalam film ini. Saya akan bermain sebagai seorang wanita lajang yang benar-benar sendirian. Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah teman di lingkungannya, Kim Ye Won,” tutur Gong Hyo Jin.

Door Lock bercerita tentang kisah Jo Kyung Min (Gong Hyo Jin), seorang wanita lajang yang hidup sendiri dan penuh rasa ketakutan dalam dirinya, namun suatu ketika ia dipaksa untuk memulai mengungkap jejak orang lain di dalam rumahnya.

Selain Gong Hyo Jin, sederet artis terkenal lainnya akan bergabung dalam film ini, seperti Kim Ye-Won yang bermain dalam serial drama Rich Man dari MBN Dramax. Sedangkan untuk pemeran pria adalah aktor Kim Sung Oh, Jo Bok-Rae dan juga Lee Chun-Hee.

Gong Hyo-Jin sendiri sebelumnya pernah membintangi beberapa drama Korea populer seperti Jealousy Incarnate, The Producers, It’s Ok, This is Love dan juga serial Master’s Sun. Film ini sudah memulai syuting sejak 7 Januari 2018 di Seongbuk-district, Seoul, Korea Selatan. Dan akan tayang perdana di bioskop pada 5 Desember 2018.

