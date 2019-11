JAKARTA - MNC Peduli memberikan dukungan untuk para pasien-pasien kanker anak di Indonesia. Bekerjasama dengan Pastoran Atma Jaya Wilayah Santo Lukas (PAWSL) dan diadakan oleh Asian Medical Student’s Association-Unika Atama Jaya (AMSA-UAJ).

Memang untuk acara ini telah diadakan GTV pada 2016 lalu dengan acara yang bertajuk ‘Cancer Camp 2016. Kegiatan kala itu mengambil tema ‘Daylight (Dare Yourself to Live and Fight)’.

Baca Juga: Babymoon ke Jepang, Perut Raisa Bikin Salfok

Baca Juga: Hadiri Acara Diwali, Cara Kenakan Kain Sari Prilly Latuconsina Dikomentari Netizen

Dimana acara pada tahun sebelumnya bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Atma Jaya (FKUAJ), Yayasan Ongkologi Anak Indonesia (YOAI), Asian Medical Student’s Association (AMSA) dan Pastoran Atma Jaya Wilayah Santo Lukas (PAWSL).

Lebih lanjut bila berbicara mengenai acara tahun ini, Cancer Camp 2018 akan mengambil tema soal Utopia (Unite Together Pursuing Happiness). Ini menjadi bentuk sebuah dukungan sosial

melalui berbagai kegiatan, dimana acara tersebut akan menyenangkan dan memuat banyak edukasi.

Kegiatan ini pun akan digelar selama 2 hari kedepan dan diharapkan dapat memberikan motivasi serta membangkitkan semangat hidup para pasien kanker anak dan keluarganya.

Sementara itu, anak-anak yang menderita kanker menjadi peserta dalam acara tersebut. Acara ini disambut baik oleh anak-anak tersebut.

Rangkaian kegiatan kaya manfaat disuguhkan seperti Skill Class, dimana terdapat sesi anak-anak yang mengikuti pelatihan menyanyi, menari dan menggambar. Acara ini pun dipandu oleh panitia Charity Cancer Camp.

Sesi diatas bertujuan mengembangkan minat anak dan menumbuhkan rasa percaya diri. Keceriaan anak-anak pasien kanker ini juga bertambah karena GTV membagikan souvenir untuk mereka.

(aln)