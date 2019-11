JAKARTA - Berbeda dari Deven, Nashwa sebagai penampil selanjutnya di Indonesian Idol Junior justru mendapatkan kritikan dari salah satu juri, yakni Rossa ketika membawakan lagi Let It Be My Way milik Andien.

Menurut wanita yang kerap disapa Teh Ocha tersebut banyak nada-nada tidak sampai yang dikeluarkan Nashwa. Oleh sebab itu, Rossa berharap Nashwa dapat giat melatih diri, terutama dibidang pernapasan.

"Ini kan kompetisi, ini bukan penampilan kamu yang terbaik dari minggu-minggu sebelumnya. Lagu ini kelihatannya mudah, tapi banyak banget nada-nada yang enggak terapai sama Nashwa," ujar Rossa.

"Aku enggak ngerti kamu kenapa, apa pernapasannya salah. Tapi aku enggak bahagia lihat penampilan Nashwa hari ini, semangat ya," tambahnya.

Mendengar kekecewaan juri, Rayi 'RAN' berharap kalau Nashwa tidak berkecil hati. Sehingga, sama halnya dengan Rossa, ia pun berharap kalau peserta berhijab tersebut dapat menemukan pelatih yang telat dan berlatih dengan keras.

"Menurut aku kamu enggak perlu berkecil hati karena vokal kamu masih perlu dilatih lagi. Suatu saat nanti kalau kamu latihan dengan guru vokal yang tepat, kamu bisa bersinar," tambah Rayi RAN.

Untuk selanjutnya, penonton setia Indonesian Idol Junior akan kembali disuguhkan dengan dua peserta, yakni Mirai dan Raisya.

(aln)