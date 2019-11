JAKARTA - Babak Blind Audition The Voice Indonesia 2018 kembali menampilkan para peserta dengan kemampuan vokal yang begitu mumpuni, Kamis (8/11/2018). Seperti halnya, Jasmine Lisa, peserta asal Makassar yang mendapat kesempatan memperlihatkan kemampuan bernyanyinya di hadapan para coach.

Tampil bernyanyi sambil memainkan gitar, Jasmine membawakan lagu milik Banda Neira bertajuk Sampai Jadi Debu.

Kualitas suara Jasmine mampu memikat hari Coach Armand Maulana yang langsung membalikkan badan.

Tak lama setelah itu, Anggun pun berharap Jasmine menjadi bagian dari timnya. Sementara coach yang tak membalikkan badan, nampak tetap menikmati nada demi nada yang dilantunkan gadis 17 tahun ini.

Pertarungan Armand dan Anggun untuk memperebutkan Jasmine pun dimulai. Armand menjadi coach pertama yang berkesempatan mengajak Jasmine ke dalam timnya.

Tadi saya tekan tombol pertama karena sayan merinding dengar suara dan permainan gitar kamu. Saya benar-benar membutuhkan kamu di tim saya. I love you so much," ujar Armand.

Suami dari Dewi Gita itu pun menghampiri Jasmine ke atas panggung. Bahkan, Armand hingga berlutut untuk meminta Jasmine menjadi bagian dari Tim Armand.

Lalu, Armand mengajak Jasmine untuk duduk bersama yang disusul oleh Anggun. Kemudian, tiba giliran Anggun untuk merayu Jasmine untuk mengisi kekosongan di tim nya.

"Memang benar kara Armand dari hari pertama, peserta seakan bikin kompetisi vokal. Kamu itu nyanyi santai. Aku itu kepingin nikmatin samapi akhir lagu. Pas aku balik aku liat kamu sambil main gitar, itu kelebihan buat penyanyi bisa main instrumen," ujar Anggun.

"Aku suka banget suara kamu yang enggak perlu pakai banyak teknik vokal. Suaramu sangat feminim sekali, kekuatan perempuan harus ditunjukan dengan frontal namun sehalus ini," lanjut pelantun lagu mimpi ini.

Momen perebutan Jasmine yang dilakukan Armand dan Anggun nampak lumayan sengit. Kedua coach tersebut pun sampai harus mengungkit penghargaan apa yang pernah merka raih. Bahkan, Armand sampai membawa 3 trofi yang pernah diraihnya.

Tibalah waktu di mana Jasmine harus memilih menjadi bagian dari Tim Armand atau Tim Anggun. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Armand karena telah memilihnya, Jasmine pun memutuskan untuk gabung di tim Anggun.

"Trimakasih coach Armand sudah mencet tombol, Jasmine pilih coach Anggun," ujar Jasmine.

(edh)