SEOUL – TVN akhirnya merilis dua poster utama drama Memories of the Alhambra. Dalam foto yang dirilis, terlihat Hyun Bin dan Park Shin Hye saling menatap dan tersenyum riang di poster pertama, dan penuh ketegangan di poster berikutnya dengan background pemandangan kota Granada.

Meskipun Hyun Bin dan Park Shin Hye memiliki postur sama di kedua poster, mereka mampu memberikan energi yang ditularkan untuk dirasakan pemirsa dari setiap poster yang berbeda. Lewat tagline poster, “Akhirnya, keajaiban dimulai hari ini” menekankan tema misterius namun romantis dalam drama itu.

Drama Memories of The Alhambra berkisah tentang Yoo Jin Woo, seorang CEO perusahaan investasi. Dengan gelar PhD di bidang engineering, Yoo adalah sosok berbakat dalam mengembangkan aplikasi games. Dia memiliki insting kuat dan tak suka kalah dalam setiap pekerjaan bisnisnya, sekecil apapun nilainya.

Namun sayang, hidupnya berjalan ke arah tak terduga ketika dia ditipu sang sahabat saat melakukan perjalanan bisnis ke Granada. Di sana, dia kemudian menginap di sebuah hotel murah milik mantan gitaris, bernama Jung Hee Joo. Di hotel itulah keduanya dihadapkan pada hubungan dan situasi aneh dan rumit.

Setelah sukses lewat film Confidential Assignment dan The Swindlers, serta drama Hyde, Jekyll, dan I, Memories of the Alhambra menjadi drama pertamanya setelah hiatus selama tiga tahun di layar kaca.

Selain Hyun Bin, Park Shin Hye akan berperan sebagai Jung Hee Joo, pemilik hostel. Sementara Chanyeol EXO akan memainkan peran sebagai adik laki-lakinya, bernama Jung Se Joo, seorang ahli IT tapi introvert dan hanya mau bicara dengan kakaknya.

Skenario serial itu digarap oleh penulis andal Song Jae Kyung, yang pernah menangani drama Nine: 9 Times Time Travel dan W. Sementara kursi sutradara diserahkan kepada Ahn Gil Ho yang sebelumnya menggarap Stranger dan Secret Forest. Drama ini telah dikonfirmasi untuk premier pada bulan 1 Desember 2018.

