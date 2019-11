SEOUL – Program variety show 2 Days & 1 Night yang disiarkan KBS akan menayangkan episode khusus untuk memeringati setahun kematian aktor Kim Joo Hyuk. Episode itu akan menampilkan deretan film populer yang pernah dibintangi sang aktor.

Pada 21 Oktober 2018, KBS menampilkan cuplikan tayangan episode minggu depan yang memperlihatkan keenam bintang 2 Days & 1 Night berkumpul di sebuah ruangan. Venue yang dipenuhi foto-foto para member dengan mendiang Kim Joo Hyuk itu dirancang untuk mengenang kehidupan dan karier Kim Joo Hyuk.

Semua kenangan itu membuat Cha Tae Hyun dan kelima member lainnya tak kuasa menahan haru. Tim produksi kemudian mengumumkan bahwa mereka akan menggelar pemutaran film yang diperankan mendiang Kim Joo Hyuk pada 27 dan 28 Oktober.

Beberapa film yang akan ditampilkan dalam event itu adalah Mr. Handy, Blue Swallow, When Romance Meets Destiny, My Wife Got Married, Couples, dan Confidential Assignment. Semua keuntungan yang didapatkan dari event tersebut akan didonasikan sepenuhnya untuk pengembangan film independen Korea Selatan. Itu merupakan cita-cita Kim Joo Hyuk sepanjang kariernya.

Selain 2 Days & 1 Night, agensi Kim Joo Hyuk, Namoo Actors, juga akan menggelar peringatan kematian sang aktor. Seperti telah diberitakan Okezone sebelumnya, Namoo Actors menggelar event itu untuk memberikan kesempatan kepada keluarga, kerabat, kolega, dan penggemar untuk mendoakan dan mengenang mendiang.

“Peringatan kematian Kim Joo Hyuk akan digelar di Gangnam, Seoul, pada 30 Oktober 2018. Upacara memorial itu akan digelar secara tertutup,” ungkap agensi itu seperti dilansir dari Osen.

Bintang Reply 1988 itu tewas dalam sebuah kecelakaan mobil di kawasan Samseong-dong, Seoul, pada 30 Oktober 2017, sekitar pukul 16.30 KST. Mobil Mercedes-Benz SUV hitam yang dikendarai Kim Joo Hyuk kala itu menabrak kendaraan di depannya saat melintas di Yeongdong Daero, kompleks apartemen I-Park.

Kemudian mobil Kim Joo Hyuk terhempas dan menabrak mobil di sekitar apartemen, sebelum akhirnya terguling menuruni tangga. Sekitar pukul 17.07 KST, Kim Joo Hyuk berhasil dievakuasi dari mobil dan dilarikan ke Konkuk University Medical Center. Sayang, nyawanya tak terselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18.30 KST.

