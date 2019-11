SEOUL – Bintang Scarlet Heart: Goryeo, Lee Jun Ki dan IU dipertemukan kembali dalam variety show Ask Us Anything yang ditayangkan JTBC, pada 20 Oktober 2018. Ajang reuni itu, ternyata berhasil membuat program yang dibintangi Kang Ho Dong cs menuai rekor rating tertinggi.

Tak hanya melampaui target rating yang dipatok sebesar 4,2 persen, Nielsen Korea mencatat, episode 150 yang menampilkan IU dan Lee itu meraih rating tertinggi sebesar 6,37 persen secara nasional dan menembus 7,32 persen di area Seoul. Raihan itu menjadi rating tertinggi Ask Us Anything sepanjang tahun 2018.

Dalam episode tersebut, banyak hal yang diceritakan oleh kedua selebriti itu. Salah satunya ialah ketika keduanya saling memuji penampilan akting mereka di Scarlet Heart: Goryeo. “Yang kulihat, dia berakting seolah-olah (sedang) mengarahkan proyek itu. Dia akan menonton adegan sebelum dan sesudah dia take, lalu menganalisa mereka. Dia seperti sutradara. Ya, dia memiliki perspektif seperti seorang sutradara,” ujar Lee Jun Ki.

Mendengar pujian itu, ternyata IU juga memiliki rasa kagum tersendiri pada sosok Lee Jun Ki. Dirinya pun memuji lawan mainnya itu dengan mengatakan, “Dibandingkan Lee Jun Ki, aku tak memiliki pengalaman akting yang banyak. Ketika aku tak mampu mengikuti emosi pada satu adegan, aku akan bertanya kepada sutradara dan orang-orang di sekitarku. Aku perlu bantuan karena ingin berakting senatural mungkin.”

Pujian IU untuk seniornya di dunia akting itu tak berhenti sampai di situ. Dia mengaku, Lee Jun Ki adalah aktor hebat dalam menampilkan adegan emosional. “Dia memiliki banyak adegan emosional dalam Scarlet Heart: Goryeo. Jadi saat dia take, kami semua akan menonton dan melihat bagaimana dia tenggelam dalam karakter yang diperankannya,” imbuh penyanyi bernama asli Lee Ji Eun itu.

Selain memuji satu sama lain, kedua selebriti tersebut menunjukkan hal lain yang membuktikan bahwa keduanya saling mengenal dan dekat satu sama lain. IU mengaku, keterlibatan aktor Criminal Minds itu dalam Ask Us Anything merupakan permintaan khusus darinya.

Lee menimpali pernyataan lawan mainnya itu dengan mengungkapkan kekhawatiran IU bahwa dia bisa membuat Ask Us Anything terasa membosankan apabila tampil sendiri. Namun di lain pihak IU mengaku tak terlalu berharap karena dia tahu Lee bukan aktor yang suka tampil di variety show.

“Jujur aku pikir dia akan menolak tawaran ini. Tapi ternyata, 2 hari setelah aku mengungkapkan tawaranku dia menyetujuinya. Aku sangat tersentuh,” kata IU.

(SIS)