SEOUL – Kim So Hyun is back! Aktris remaja ini akan menjadi pemeran utama sebuah drama Netflix yang diadaptasi dari webtoon populer, Love Alarm. Hal ini diutarakan langsung oleh agensinya, E & T Story.

Kim So Hyun akan memerankan karakter Kim Jo Jo, seorang gadis dengan karakter yang suka berterus terang dan riang meskipun di balik itu semua, dirinya memiliki riwayat keluarga yang menyakitkan. Nantinya, Kim Jo Jo akan memulai romansa baru seiring berjalannya waktu.

Melansir Soompi, Kamis (18/10/2018), drama ini berkisah tentang perusahaan developer yang mengembangkan sebuah aplikasi unik yang mampu membaca rasa suka seseorang. Selain itu aplikasi ini juga berguna untuk mengatakan rasa suka pada seseorang atau bahkan ingin mengetahui pikiran dan perasaan seseorang hanya dalam radius 10 meter.

Meski awalnya dinilai sebagai aplikasi unik dan menyenangkan, namun akhirnya Love Alarm menimbulkan masalah. Karakter-karakter dalam drama ini merupakan para remaja yang ingin jatuh cinta dengan cara berbeda.

Love Alarm siap diproduksi menjadi sebuah drama yang akan tayang di Netflix dan tvN. Webtoon karya Kye Young Chon ini telah sukses membuat baper para pembacanya berkat dialog serta jalan cerita yang mudah diingat.

Ini akan menjadi drama kedua aktris Goblin itu sepanjang tahun 2018, setelah merampungkan penayangan Radio Romance pada Maret silam.

Dalam Radio Romance, Kim So Hyun berperan sebagai Song Geu Rim, penulis skrip radio yang bertemu kembali dengan Ji Soo Ho, kekasih masa remajanya. Meski rating rata-rata drama itu hanya sekitar 4,1 persen, namun chemistry apik Kim So Hyun dan Yoo Doo Joon, si pemeran Ji Soo Ho, patut diacungi jempol.

Sementara itu versi drama dari Love Alarm akan sangat diantisipasi penggemar. Bukan hanya karena popularitasnya, drama ini akan diarahkan oleh PD Lee Na Jung yang sukses membesut Fight My Way, The Innocent Man, dan Oh My Venus. Drama dari webtoon populer ini akan dirilis pada 2019 melalui Netflix.

