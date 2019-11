JAKARTA - Spektakuler showcase Indonesian Idol Junior 2018 digelar secara live di RCTI dari MNC Studios, Jakarta Barat, Jumat (12/10/2018). Pada babak ini, peserta yang berhasil lolos 12 peserta dan ditambah 2 peserta lainnya yang berhasil mendapatkan wild card.

Namun pada babak spektakuler showcase minggu ini hanya terdapat 7 peserta yang akan tampil. Ketujuh kontestan tersebut adalah Michael, Marsha, Gogo, Joa, Putr, Anneth, Raisha.

Michael membuka babak spektakuler showcase dengan membawakan lagu berjudul Meraih Bintang yang dipopularkan oleh pedangdut Via Vallen. Melalui penampilan itu, ia mendapatkan pujian dari para juri.

"Alus pisan, kenapa saya bilang alus pisan karena kamu nyanyi sambil jalan-jalan, goyang-goyang tapi tetap stabil. Makanya tadi Michael alus pisan," ucap Armand Maulana selaku jui tamu minggu ini.

"Tadi kamu bagus banget, dan penampilan kamu selalu menghibur, dan menurut aku insya Allah kamu bisa jadi idola," tambah Rayi RAN yang membuat Michael berterima kasih.

Penampilan Marsha bawakan lagu This Is Me - @kealasettle berhasil buat Ka Rizky suka penampilannya.Kalau menurut Ka Rayi & Bunda Maia pemilihan lagunya kurang pas, belajar lagi untuk nyanyi dari hati ya😊#IdolJunior2018 #SpektakulerShowcase1 #SaatnyaJuniorJadiIdola @OfficialRCTI pic.twitter.com/2gm7TjBOgH— IndonesianIdolJunior (@IdolJuniorID) 12 Oktober 2018

Penampilan selanjutnya peserta wanita dari Indonesian Idol adalah Marsha. Dengan membawakan This Is Me yang dipopularkan oleh Keala Settle.

"Kak Ikki suka sama penampilannya, kak Ikki lihat pas awal-awal masih kayak belum pede, tapi kesana-sananya kamu bisa buktikan. Penampilan kamu bagus," komentar Rizky Febian.

"Tadi lihat kamu nyanyinya mulus, alus. Kamu tadi nyanyinya juga tenang banget, dan itu modal penting penyanyi," imbuh Armand Maulana.

(aln)