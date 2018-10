View this post on Instagram

Gimana si rasanya jd istri raffi ahmad?? "Seneng" Kalau suaminya lagi digosipin sama cewek cewek? "Ya kan aku percayanya sama suami ku" Kenapa kamu percaya sama suami ?? Karena suami aku orang nya baik hati...Trus?? "Ya aku percaya kamu gak akan tega nyakitin hati aku..jadi gak mungkin" Kenapa kamu sepercaya itu?"karena niat aku dan kamu kan baik jadi Allah akan selalu jagain aku" Bagus banget jawaban mama Gigi😊👌 #videoladyGigi #NagitaSlavina #RaffiNagita #couple #sweetcouple #korea