JAKARTA – Aktor senior Rudy Wowor mengembuskan napas terakhir dalam usia 74 tahun. Kepergian Rudy pun menyisakan kesedihan yang mendalam bagi para pelakon dunia hiburan Tanah Air. Tak terkecuali Lukman Sardi.

Melalui akun Instagram pribadinya, Lukman Sardi mengunggah foto Rudy yang tengah berdiri seorang diri. Dalam balutan setelan jas hitam, Rudy nampak gagah saat membawakan sebuah acara.

Perasaan duka ditumpahkan oleh Lukman melalui keterangan foto di unggahan tersebut. Lukman yang seakan tengah berbicara dengan Rudy pun menitipkan salam untuk ayahnya, Idris Sardi.

“Selamat jalan ya om Rudy Wowor. Istirahatlah dengan tenang. Salam ya om buat papa, papa pasti senang banget bisa ketemu, diskusi, ngobrol-ngobrol sama om. One of his best friend 🙏❤" #RIPRudyWowor,” tulis Lukman, Jumat (5/10/2018) seperti dikutip Okezone dari Instagram pribadinya.

Ayahanda Lukman Sardi, Idris Sardi memang hidup di zaman yang sama dengan Rudy Wowor. Keduanya lahir di tahun 40-an dan sama-sama terjun di dunia seni. Berbeda dengan Rudy yang berprofesi sebagai aktor dan penari, Idris adalah seorang pemain biola kebanggaan Indonesia.

Idris dan Rudy pun sempat terlibat dalam film yang berjudul Tjut Nja’ Dhien di tahun 1988. Saat itu, Rudy memerankan tokoh Veltman. Sementara itu, Idris Sardi menjadi pengisi musik di film tersebut.

Seperti diketahui, Rudy Wowor meninggal dunia pada Jumat (5/10/2018) di sebuah rumah sakit di kawasan Cibubur. Rudy meninggal akibat kanker prostat yang telah dideritanya.

Rencananya jenazah Rudy akan dikebumikan esok hari. Hal tersebut lantaran masih menunggu pihak keluarga yang belum tiba di rumah duka.

Menurut keterangan putra Rudy, Michael Wowor, sang ayah sudah dua tahun mengidap penyanyit kanker prostat. Bahkan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia juga sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

