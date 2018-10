View this post on Instagram

Awalnya kita agak ragu mau kasih Mommy tantangan #fallingstarchallenge ... kita mau sentuh kulit mommy aja kadang takut.. takut panu kita nular ke dia.. ahahahahah pokoknya gimana agar mommy gk kotor aja.. Eh gokil loh siang ini!! Totalitas seorang pemain film banget ini!!! Ahahahahaha Tapi kita semua sejujurnya bukan mikirin rambut atau kulit mami yg bakal kotor sik... bodo amat!!! Tapi yg itu tuh!!! Ijo ijo itu! Yg kulit buaya itu! Hajaahhaa