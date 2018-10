JAKARTA – Kasus kkebohongan publik yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet mau tidak mau menyeret nama anaknya, Atiqah Hasiholan beserta sang suami, Rio Dewanto.

Selain pengakuan mengenai tidak adanya pengeroyokan kepada Ratna Sarumpaet, kemarin pihak kepolisian pun menetapkan wanita yang pernah menjadi aktivis itu sebagai tersangka.

“Iya, ditetapkan jadi tersangka, sekarang sedang diamankan dulu,”kata Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kamis (4/10/2018).

Di sisi lain, Atiqah yang sejak kemarin sudah dicecar pertanyaan oleh netizen mengenai kabar sang ibunda pun memilih untuk diam. Bahkan kini diketahui jika ibu satu anak tersebut memutuskan untuk membatasi kolom komentar Instagramnya. Kini, hanya akun yang difollow oleh Atiqah yang bisa meninggalkan komentar.

Di tengah komentar nyinyir yang diterimanya, Atiqah memilih mengunggah foto putrinya, Salma. Postingan tersebut diunggah Atiqah pada Kamis malam, ketika sang ibunda tengah diamankan oleh pihak kepolisian.

“You are my sunshine, my only sunshine,” tulis Atiqah.

Atas pembatasannya tersebut, kurang dari 50 komentar ada dalam kolom instagram milik wanita 36 tahun ini. Puluhan komentar tersebut beragam tulisannya. Mulai dari pujian terhadap kecantikan Salma hingga dukungan kepada Atiqah Hasiholan.

“Wonder woman,” tulis Iputriasih.

Di sisi lain, Rio Dewanto pun memberikan respons yang berbeda dengan sang istri. Jika Atiqah membatasi kolom komentar, bintang film Filosofi Kopi ini memutuskan untuk menutup seutuhnya kolom komentar. Keputusan itu dilakukan oleh Rio sejak unggahannya pada 12 September 2018 lalu.

Sebelumnya tagar #SaveRioDewanto pun viral di media sosial. Bahkan dalam twitter, tagar ini sempat menjadi trending topic. Kebanyakan dari komentar netizen tersebut berisi mengenai dukungan yang ditujukkan untuk pria tampan ini.

“#SaveRioDewanto, semangat bang! Semoga Rio baik–baik saja. Atau mau #2019gantimertua?” tulis akun eleanerptr.

“Dear mas Rio, sekiranya sudah enggak tahan lagi dengan semua itu aku harap mas tahu harus pulang ke rumah yang mana, #SaveRioDewanto,” sambung Desna Monica.

