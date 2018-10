NEW YORK – Poster terbaru untuk film sekuel Halloween ini telah dirilis di internet. Dan poster ini bisa dibilang ‘kesempurnaan dari horor’ yang sesungguhnya. Poster ini digambar oleh illustrator komik The Amazing Spider-Man, Todd McFarlane dan hanya tersedia di New York Comic Con. Poster ini pertama kali diunggah melalui akun Twitter resmi dari film ini, dengan tulisan:

"The exclusive New York Comic Con #HalloweenMovie poster by Todd_McFarlane is here! In the New York area and want one? Keep following halloweenmovie on Twitter for updates from #NYCC this weekend."

The exclusive New York Comic Con #HalloweenMovie poster by @Todd_McFarlane is here! In the New York area and want one? Keep following @halloweenmovie on Twitter for updates from #NYCC this weekend. pic.twitter.com/VhPvIpSp9B— #HalloweenMovie (@halloweenmovie) 4 Oktober 2018

Poster ini sendiri merupakan contoh dari ‘kurang itu lebih.’ Berlatarkan hitam pekat, kita dapat melihat wajah Michael Myers dengan sentuhan gaya artistic khas Todd McFarlane. Gambar ini terdapat banyak sekali detil-detil yang sangat teliti, memang itulah yang kita harapkan dari orang yang menciptakan Venom dan Spawn. Ngomong-ngomong soal Spawn, ini mungkin adalah alasan kenapa Todd McFarlane membuat poster ini.

Blumhouse Productions adalah studio di balik Halloween dan mereka juga telah menggandeng Todd untuk menulis skrip dan menggarap film reboot dari Spawn, dengan dibintangi oleh Jamie Foxx.

Film ini merupakan penampilan Michael Myers di layar lebar Halloween II garapan Rob Zombie pada tahun 2009. Film ini juga merupakan lanjutan dari film Halloween klasik garapan John Carpenter pada tahun 1978, yang mengambil tempat pada 40 tahun kemudian. David Gordon Green (Pineapple Express) adalah orang yang duduk di kursi sutradara. Ia, Danny McBride, dan Jeff Fradley bersama-sama menulis skrip untuk sekuel dari salah satu film ikonik ini.

Sejauh ini, animo orang-orang akan film ini sangat positif. Film ini memiliki 85 persen rating persetujuan dalam situs review aggregator Rotten Tomatoes, berbanding tipis dengan film originalnya. Apakah film ini dapat memenuhi ekspektasi para penggemar film-film horror? Reaksi awal dari kritikus mengindikasikan bahwa film ini adalah film yang wajib ditonton untuk penggemar film horror. Blumhouse dan Universal akan merilis film ini pada 19 Oktober 2018.

(aln)