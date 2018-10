LOS ANGELES – Rumor mengenai film Deathstroke akan digarap oleh sutradara film action The Raid, Gareth Evans ini sepertinya sangat dilebih-lebihkan. Rumor ini pertama kali dikabarkan dalam kurun waktu setahun, mengatakan Gareth telah ditunjuk oleh Warner Bros untuk menggarap film tentang tentara bayaran dari DC Comics.

Proyek Deathstroke ini akan dibintangi oleh Joe Manganiello. Tidak ada berita mengenai perkembangan film ini semenjak rumor ini beredar. Mungkin ada alasan bagus di balik itu semua. Menurut Gareth Evans, ia sama sekali tidak mengembangkan proyek ini dan ia juga sangat tidak terlibat dari awal.

Dalam sebuah wawancara dengan comicbook.com, Gareth Evans memberikan update mengenai status dari film Deathstroke. Dari apa yang ia katakan, sepertinya film ini tidak akan digarap sama sekali. Setidaknya, bukan Gareth yang akan membuatnya.

“Aku ditelepon yang aku kira sudah dipublikasikan sebelumnya, mengenai Deathstroke dengan DC. Kita pernah membicarakan hal itu sebelumnya. Dengan orang dari DC dan dari Warner Bros dan dengan Joe, yang sudah memerankan karakter ini. Dia juga sangat bersemangat sekali akan karakter ini. Aku belum pernah mendengar orang yang sangat tahu sekali akan karakter yang ia mainkan. Sudah lama sekali aku tidak mendengar orang-orang seperti itu. Jujur, setiap kali aku melihat artikel, aku selalu ingin bertanya, ‘oke, apa lagi yang kalian tahu namun aku tidak?’ Karena aku belum mendengar berita baik akhir-akhir ini, Kadi aku tidak tahu apakah proyek ini akan benar-benar terjadi. Yang aku tahu, aku belum pernah membicarakan hal ini lagi dengan mereka,” ucap Gareth seperti dilansir Comicbook.

Kita sudah tahu akan nasib dari proyek ini. Namun setidaknya, Joe Manganiello akan tetap mempertahankan perannya menjadi Slade Wilson alias Deathstroke yang muncul pada post-credit scene Justice League tahun lalu. Meskipun demikian, belum ada tanda-tanda ia akan muncul lagi dalam waktu mendekat. Deathstroke awalnya akan menjadi tokoh antagonis di film standalone Batman, ketika Ben Affleck masih akan menggarapnya.

Warner Bros sedang bersiap-siap untuk melakuka produksi film Birds of Prey awal tahun depan dan sekarang mereka sedang menggarap Wonder Woman 1984, film standalone Joker, dan Shazam! Film seperti The Batman yang akan disutradarai Matt Reeves dan Suicide Squad 2 sudah pasti akan menjadi rencana WB berikutnya. Namun, untuk nasib Deathstroke, sepertinya pihak studio sudah tidak tertarik dengan proyek ini.

(aln)