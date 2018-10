JAKARTA - The Voice Kids Indonesia seasion 3 memasuki babak akhir. Dimana Grand Final yang digelar di studio GTV pada Kamis, 4 Oktober 2018 memberikan banyak kejutan.

Salah satu kejutan yang diberikan adalah dengan dukungan oleh Anggun C Sasmi kepada Vanessa, salah satu peserta The Voice Kids Indonesia.

Vanessa yang membawakan lagu milik Anggun bertajuk Snow On The Sahara mendapat pujian langsung dari sang penyanyi.

Melalui sambungan telepon, Omesh selaku host menyapa Anggun yang kini berada di Paris, Perancis.

"Hallo Anggun, apa kabar? Gimana tadi melihat penampilan dari Vanessa?" Tanya Omesh.

"Hai Omesh, kabar baik. Aku disini lihat penampilan Vanessa. Keren banget, hebat pokoknya," puji Anggun.

Vanessa yang mendapat pujian dari Anggun pun langsung tersipu malu. Gadis yang dibimbing langsung oleh coach Marcell pun mengatakan jika dirinya merasa gugup berbicara langsung dengan sang idola.

"Makasih coach Anggun. Aku bingung bilang apa. Soalnya nge fans banget," ujarnya.

Lebih lanjut, Anggun pun sekaligus memberikan pesannya kepada para peserta Grand Final The Voice Kids Indonesia. Mereka diantaranya Keva, Vani, Naura, Nadia, Meiska dan Vanessa.

"The Voice Kids Indonesia itu aku nge fans banget. Karena dari situ talenta baru bisa lahir. Tetap semangat untuk kalian. Salam untuk para coach dari aku. Agnez Mo, Kaka, sama Marcell i love you all," kata Anggun.

