JAKARTA - Setelah kabar kandasnya asmara yang dijalin dengan Reino Barack beberapa waktu lalu, Luna Maya memang kerap mengungkah kalimat-kalimat puitis yang memotivasi dirinya dalam akun media sosial.

Seperti yang baru-baru ini, bintang film Suzzana: Bernafas Dalam Kubur tersebut mengunggah sebuah foto dengan isi kalimat yang menjadi sorotan netizen.

Melalui kalimat tersebut seolah mengisyaratkan kalau wanita kelahiran Denpasar itu tidak membutuhkan lebih banyak cinta dari laki-laki, melainkan dari dirinya sendiri.

“We need more love not from men, but from ourselves and each other,” bunyi kalimat dalam foto yang diunggah Luna pada akun Instaramnya.

Dengan diunggahnya foto yang berisikan kalimat tersebut, Luna Maya pun langsung mendapatkan dukungan dari netizen dalam kolom komentarnya. Banyak mereka yang mendoakan agar mantan kekasih Ariel NOAH itu segera mendapatkan jodoh yang terbaik.

“Doa untukmu @lunamaya cantik dan baik hati ...Semoga Allah memberi jodoh yg terbaik dari Allah ...Aamiin YRA,” tulis akun @tinathenu.

“percaya,jodoh terbaik pasti datang...sbg perempuan kamu sudah nyaris sempurna lun...cantik,pinter,baik,serba bisa...(yaa ada kurangnya sedikit ya gpp,namanya jg manusia,bukan malaikat )@lunamaya,” tambah akun @dwikartikaariany.

“Aamiinnn Ya Robb....semangat cantikkkk......😇,” imbuh akun @cholfi.opie.

