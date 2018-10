View this post on Instagram

Selamat jalan adikku Panky.. suatu saat nanti kita akan berjumpa lagi di Surga.. Semangatmu melawan kanker sangat luar biasa dan tidak pernah kamu mengeluh sedikitpun, kau hadapi segalanya dengan tegar dan senyuman sampai kepada akhirnya.. Kamu memang telah pergi namun kebaikan, perhatian, cintamu kepada keluarga bahkan kepada teman-temanmu tidak akan pernah dilupakan.. Panky Elvis Frankly selalu dihati kami.. God bless your soul and Good bye for now my brother.. We're all love you ๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ˜Š๐Ÿ’– #GoneButNotForgotten