VENICE – Spider-Man: Far From Home sudah selangkah lebih dekat lagi karena proses produksi mereka di Eropa sudah selesai. Tom Holland telah mengunggah video baru setelah mereka selesai syuting di Venice, sebelum semua kru akan kembali syuting di kota tempat Spider-Man tinggal, New York.

Video ini tidak membeberkan cerita dari film ini, namun video ini bisa dibilang seperti update mengenai perkembangan film Spider-Man terbaru ini.

Dalam caption dari video yang Tom Holland unggah di akun Instagram resminya, bertuliskan:

“Honestly the best job of my life. Thank You Venice, Prague and of course my hometown London. I could not have asked for a better crew and the support from our amazing fans has been incredible. Love you all and New York here we come.”

- Baca Juga: Dari London, Spider-Man: Far from Home Akan Syuting di Praha

Meskipun cerita detil dari film ini masih dirahasiakan, sekuel dari Spider-Man: Homecoming ini akan menjadi petualangan di luar negeri, yang kita belum pernah lihat sebelumnya.

Bagus, atau tidaknya film ini, setidaknya bos besar dari Marvel Studios, Kevin Feige dan seluruh timnya sudah bekerja keras untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan film solo Spider-Man ini.

Telah di konfirmasi bahwa Michael Keaton akan kembali memainkan perannya sebagai Adrian Toomes, alias Vulture, dari film sebelumnya. Meskipun waktu tayangnya akan dibatasi.

Film ini juga dibintangi oleh Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Martin Starr, Oli Hill, Numan Acar, J.B. Smoove, Remy Hii, dan Marisa Tomei. Cobie Smulders akan kembali memerankan Maria Hill bersama dengan Samuel L. Jackson yang akan memerankan Nick Fury.

Jon Watts kembali ditunjuk untuk menjadi sutradara film ini setelah sukses menggarap Spider-Man: Homecoming, dengan pendapatan USD 880 juta (sekitar Rp 13 miliar) di dalam box office dunia dan disukai oleh para kritikus dan fans.

Ini akan menjadi film pertama Marvel Cinematic Universe di Phase 4, setelah tayangnya film Avengers 4. Film ini akan hadir di bioskop seluruh dunia pada 5 Juli 2019.

(edh)