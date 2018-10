SEOUL – Hampir satu tahun setelah perilisan album terakhir di bulan Desember 2017, akhirnya EXO siap menyapa fans dengan album terbaru. Mereka akan comeback pada November 2018. Dan Lay dipastikan akan bergabung dalam perilisan album kali ini.

Pada Kamis (4/10/18), SM Entertainment membenarkan serta mengonfirmasi spekulasi-spekulasi fans seputar perilisan album terbaru EXO. Grup yang debut di tahun 2012 itu kali ini akan merilis album penuh ke-5 mereka pada 2 November.

Di album ke-5 ini, EXO akan merilis album bertajuk ”Don’t Mess Up My Tempo”, yang sudah bisa dipesan mulai hari ini untuk pra-order.

Dalam perilisan album kali ini, Lay yang sudah lebih kurang 2 tahun tidak ikut promosi bersama EXO, dipastikan ikut berpartisipasi untuk album ke-5 ini. Dikabarkan pula bahwa Lay telah rekaman lagu-lagu terbaru EXO versi China serta syuting video klip untuk single utama album ini.

Setelah mengonfirmasi tanggal perilisan, EXO dan SM Entertainment lebih lanjut merilis foto teaser pertama beserta daftar lagu. Album “Don’t Mess Up My Tempo” akan dirilis dalam tiga versi, yakni “Allergo”, “Moderato”, dan “Andante.”

Dalam tiga foto yang dirilis, secara keseluruhan memperlihatkan delapan member EXO yang sedang menunggangi motor besar. Walau Lay tidak tampak dalam teaser tersebut, tapi SM Entertainment meyakinkan bahwa video klip single utama akan memperlihatkan sembilan member EXO.

Dua dari foto teaser yang dirilis, memperlihatkan delapan member EXO yang berjajar dengan motor mereka. Kedelapan pelantun Ko Ko Bop itu menghadap ke kamera. Kedua foto tersebut dibedakan dengan gaya foto para member dan warna foto tersebut, yang satu berwarna dan satu lagi hitam putih. Kedua foto tersebut dibubuhi tulisan Don’t Mess Up My Tempo.

Sementara, di satu foto teaser lainnya, masih didominasi dengan foto member EXO dan motor. Namun, kali ini, tertulis daftar lagu, yakni sebanyak 11 lagu yang akan dirilis EXO. Di antaranya ialah Tempo, Sign, Ooh La La La, Gravity, With You, 24/7, Bad Dream, Damage, Smile On My Face, Oasis, dan Tempo versi China.

