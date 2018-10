View this post on Instagram

Di shelter ( desa sambeq jengkel )ini kami bertemu dengan dua anak yang kehilangan kedua org tuanya . Dia adalah Rosidi dan Zahra ( anak lelaki di depan yang pakai baju orange dan anak perempuan yg di gendong ) anak anak ini masih terlalu kecil untuk mengalami kejadian seberat ini, tp Allah pasti punya rencana indah utk mereka 😇