LOS ANGELES – Lucasfilm mengumumkan bahwa Jon Favreau akan menjadi penulis sekaligus showrunner (produser) dari serial TV live-action Star Wars yang pertama dalam sejarah. Seri ini juga akan disutradarai oleh Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars), dan Alan Taylor (Game of Thrones). Proyek ini akan mengudara secara eksklusif di streaming service milik Disney pada tahun 2019.

Setelah enggan memberikan komentar ketika berita series TV ini muncul, ditambah dengan rumor yang mengatakan series ini akan mengambil tempat setelah kekalahan Palpatine pada Episode VI. Namun, beberapa detail-detail resmi akan segera diumumkan secepatnya, karena tim kreatif acara ini sedang bersiap-siap untuk memulai produksinya. Sudah diketahui sebelumnya bahwa selama berbulan-bulan lalu, keterlibatan Jon Favreau sangat besar dalam proyek ini.

Dalam situs MakingStarWars.net melaporkan setidaknya akan ada lima sutradara yang akan berkontribusi dalam musim pertama dari acara TV ini, dan tiga diantara mereka akan mengepalai masing-masing dua episode. Dave Filoni akan menggarap dua episode, membuat acara ini adalah acara live-action pertamanya setelah ia sukses mengerjakan series animasi The Clone Wars, dan Star Wars: Rebels.

Dalam sebuah pemberitaan dari DiscussingFilm menyatakan bahwa Alan Taylor juga bergabung dalam projek yang ambisius ini. Alan yang sudah tidak asing lagi dalam mengepalai projek series TV ini membuat hype para penggemar Star Wars semakin tinggi. Pasalnya, Alan merupakan sutradara dari series-series ternama seperti Game of Thrones, Lost, Sex and the City, dan lain lain.

Trio ini sangat kuat dan tentunya sangat pantas untuk menggarap projek sebesar ini. Dave Filoni sangat berpengalaman dalam cerita Star Wars, karena ia belajar dari George Lucas langsung, pencipta mega-franchise ini. Pengetahuan Filoni akan Star Wars merupakan aset penting bagi suksesnya projek ini. Sementara, Alan Taylor juga merupakan sutradara bertangan dingin dalam men-direct acara TV dan film. Alan berhasil membawa pulang piala Emmy karena ia menggarap salah satu episode dari series The Sopranos, membuktikan bahwa ia juga merupakan aset penting bagi proyek ini.

Akan menjadi hal yang menarik untuk melihat siapa lagi yang akan Jon Favreau rekrut ke dalam timnya. Setelah Episode IX tayang di bioskop pada Desember tahun depan, Disney berencana untuk memelankan produksi Star Wars dalam film, yang berarti TV yang akan menjadi prioritas utamanya. Demikian seperti dilansir Screenrant.

(aln)