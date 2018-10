LOS ANGELES – Film Aquaman akan membawa penontonnya dalam perjalanan bawah laut yang berbeda daripada yang lain. Sekarang, kita dapat melihat bagaimana itu semua akan dibuat.

Dua foto behind the scenes dari film Aquama ini telah menemukan caranya untuk muncul di internet. Dilihat dari kualitas gambarnya, sepertinya foto-foto BTS ini merupakan hasil scan dari sebuah halaman majalah. Foto pertama menunjukan Aquaman yang diperankan oleh Jason Momoa, dan Mera yang diperankan oleh Amber Heard, sedang duduk di set goa bersama dengan sutradara James Wan. Sementara foto kedua menunjukan kedua aktor ini sedang syuting di jalanan.

(Baca Juga: Selamat! Abi Juara KDI 2018)

(Baca Juga: Jaga Pocong Jadi Film Horor Perdana Acha Septriasa)

New BTS shot of James Wan, Amber Heard & Jason Momoa on the set of #Aquaman! pic.twitter.com/Kms0d8W3U1— The Aquaman Shrine (@AquamanShrine) 2 Oktober 2018