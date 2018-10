JAKARTA - Nirina Zubir boleh saja mewarisi darah Minang. Namun hingga saat ini, Nirina sebagai public figure lebih sering menghabiskan waktu di luar kampung halamannya.

Baca Juga: Alami Teror Misterius, Ruben Onsu: Aku Ikhlas jika Harus Tinggalkan Keluarga

Perantauan bahkan membuat Nirina Zubir tak sempat mempelajari budaya warisan orangtuanya. Beruntung, Nirina mendapat kesempatan menjajal kemampuan akting sebagai orang Minang dalam film Liam dan Laila.

"Kalau ngelihat akting sendiri selalu yang, hmm aduh, hmm. Tapi kali ini very happy, karena aku lebih banyak lihat diri sendiri. Kayak lupa, it's actually me. Karena ya itu lah, jadi Laila banget yang kalem, berbahasa Minangnya fasih banget," ungkap Nirina Zubir usai gala premiere Liam dan Laila di kawasan Epicentrum, Jakarta.

Setelah menyaksikan sendiri kemampuan aktingnya, Nirina bahkan terkejut lantaran bisa begitu fasih berbahasa Minang. Diakui Nirina, dirinya sama sekali tidak menguasai bahasa Minang, meski masih memiliki garis keturunan.

"Enggak pernah nyangkanya bisa se-Padang itu. Memerankan dia (Laila) itu tantangan banget buat Nirina. Paling tantangannya lagi berbahasa Minangnya," tuturnya.

"Aku bisa kuasai beberapa bahasa asing, tapi never ever bisa bahasa Minang. Ternyata ini jauh lebih susah, istilahnya dikasih bahasa Prancis, aku oke. Hafalin bahasa Prancis untuk adegan film, I don't mind at all. Tapi giliran Minang tuh, OMG gini ya ternyata. Enggak pernah nyangka, ternyata bahasa Minang luar biasa banget," kata Nirina lagi.

Film Liam dan Laila sendiri akan resmi tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2018. Lewat perannya, Nirina Zubir berharap bisa mewakili karakter wanita Minang.

Baca Juga: Suka Duka Nino RAN Jadi Penyiar Radio Pagi

"Mudah-mudahan cukup mewakili wanita Minang dengan logatnya, cara berpakaiannya, tutur katanya dan cara kalau menghadapi masalah seperti apa penyelesaiannya," tutup dia.

(LID)