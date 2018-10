JAKARTA – Aktris cantik Luna Maya tampaknya tidak ingin terlalu lama larut dalam kesedihan pasca kandasnya hubungan dengan Reino Barack. Sebagai seorang selebriti sekaligus pebisnis, Luna Maya tidak ingin menyia-nyiakan waktu berharganya.

Kini dalam feed instagram milik wanita kelahiran Denpasar itu, Luna pun rajin mengunggah foto dirinya sedang di endorse oleh beberapa produk.

Mulai dari perawatan wajah hingga jenis fashion yang melekeat di tubuh wanita 35 tahun itu.

Sebelumnya, Luna pun terlihat cukup galau. Mengingat beberapa unggahannya bertuliskan puisi cinta, mulai dari kesedihan hingga berpasrah untuk membenahi diri.

“This year I fell in love with myself. I told myself, thank you, I’m sorry, it’s okay. I’m sorry I blame you, for the think you can’t control,” tulis salah satu puisi yang di repost Luna Maya (24/9/2018).

Sayangnya, hingga kini Luna Maya pun tetap memilih untuk bungkam perihal alasan kandasnya hubungan dengan Reino.

Saat ditemui awak media pada teaser peluncuran film terbarunya, Luna hanya ingin berbagi pengalamannya memerankan tokoh horror legendaris, Suzanna.

“Soal memerankan Suzanna, jujur saya deg – degan. Tantangannya berat, perjalanannya panjang. Apalagi nama besar beliau,” ujarnya belum lama ini.

Di sisi lain, sang mantan kekasih pun sudah wara wiri menjelaskan duduk permasalahan keduanya. Reino menjelaskan, ada sakit hati yang tidak bisa diobati akibat sesuatu hal yang dlakukan Luna kepada Reino.

“Saya sebetulnya sangat dikecewakan sama dia (Luna). Tapi saya enggak mau ngomong panjang alasannya gimana, yang jelas saya kecewa,” kata Reino pada video yang pernah tersebar luas di media sosial.

