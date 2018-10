LOS ANGELES – Games of Throne musim ketujuh merupakan musim yang epic dalam industri hiburan televisi. Tak ingin kalah dari musim sebelumnya, Games of Throne musim kedelapan pun bakal lebih epic karena akan menjadi musim penutup dengan segala kejutan.

Salah satu kejutan yang hadir adalah kembali karakter ikonik yang sebelumnya menghilang. Siapa kah dia?

Sampai saat ini, kita sebagai penonton seri ini masih belum melihat serigala berwarna putih, Ghost ini semenjak kebangkitan Jon Snow sang Raja dari Utara di Castle Black dalam musim keenam.

Sekarang, kita bisa bernafas lebih lega, karena salah satu dari orang yang menangani efek visual Game of Thrones ini sudah mengkonfirmasi bahwa Ghost akan muncul di musim terakhir serial ini.

“Oh, kalian akan melihatnya (Ghost) lagi. Dia mempuyai waktu tayang yang cukup baik di musim 8,” kata VFX supervisor, Joe Bauer. “Dia akan muncul kembali.”

“Ghost akan muncul, dan akan melakukan sesuatu yang keren di musim kedelapan ini.”

Joe Bauer juga menjelaskan alasan kenapa dalam musim ketujuh Ghost sama sekali tidak mendapatkan waktu tayang. Karena bekerja sama dengan Ghost yang ‘asli’ bukanlah sesuatu yang mudah.

“Membuat Serigala-serigala merupakan pekerjaan yang berat karena kami tidak ingin membuatnya jelek, alhasil kami selalu mensyuting serigala asli, dan melakukan trik penskalaan di computer, akan tetapi, serigala-serigala sungguhan hanya bertingkah dalam hal-hal tertentu,” lanjut Joe.

Orang yang mengawasi pekerjaan efek visual ini juga menambahkan bahwa pembuat acara TV ini, David Benioff dan Dan Weiss bisa berkomentar lebih perihal kenapa serigala-serigala ini jarang muncul di dalam acaranya. Namun, Joe menegaskan kembali bahwa bekerja dengan serigala-serigala sungguhan lumayan susah.

“Aku rasa ada maksud tersendiri dengan adanya serigala-serigala itu di acara ini, namun serigala-serigala disini tidak se-integral seperti di bukunya,” Kata Joe.

Games of Thrones adalah serial TV drama fantasi yang disiarkan di HBO. Seri ini merupakan adaptasi dari novel karangan George R. R. Martin yang berjudul Song of Ice and Fire. Menurut surat kabar asal Inggris, The Guardian, pada tahun 2014 seri ini merupakan acara seri drama terbesar dan acara yang paling banyak dibicarakan di televisi.

(aln)