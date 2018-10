LOS ANGELES – Sebelum turun dari bangku sutradara film Justice League, Zack Snyder mempuyai rencana untuk membagi lima bagian ke DC Extended Universe (DCEU). Saat ini DCEU mengarah ke arahan yang berbeda dari apa yang Zack harapkan.

Oleh karena itu, sutradara berumur 52 tahun ini tidak sungkan-sungkan membeberkan cerita mengenai rencananya yang batal tersebut, termasuk matinya pahlawan bertopeng dari Gotham, Batman.

Batman direncanakan akan mati dalam cerita lima bagian garapan Zack ini. Karena DCEU mengarah ke jalur yang lain, banyak dari rencana pengembangan karakter milik Zack setelah film Batman v Superman: Dawn of Justice, termasuk beberapa bagian penting dari film Justice League, ditinggalkan. Dalam film Justice League, Zack terpaksa untuk angkat kaki dari projek ini karena anaknya meninggal, dan syuting ulang besar-besaran pun dilakukan di bawah arahan Josh Wheddon.

Baru-baru ini, seorang penggemar yang bernama Ramesh De Silva mengunggah hasil fan-art miliknya ke Twitter. Dalam fan-art ini, digambarkan Superman sedang membawa mayat Batman dengan tulisan, “What we may have seen in 5 story arc. #ReleaseTheSnyderCut.” Hal tersebut dikonfirmasikan langsung oleh Zack Snyder, dengan komentar, “Of course (tentu saja)" di media sosial Vero.

Zack Snyder sebelumnya pernah menyinggung mengenai kemungkinan adanya beberapa karakter utama dari super hero DC ini akan mati, dalam Batman v Superman: Dawn of Justice Ultimate Cut Edition. Ketika adegan Superman mati setelah melawan Doomsday, terdapat ‘tiga salib’ yang seolah-olah memberi tanda akan adanya kematian lagi di DCEU. Tak lama setelah itu, Zack membeberkan bahwa adegan tersebut merupakan easter egg untuk film Justice League 2.

Dari peristiwa ini, para penggemar komik langsung membuat ‘teori’ tentang jalan cerita Justice League 2. Di teori ini, Justice League 2 akan mengambil inspirasi, dan mengikuti alur cerita dari komik Final Crisis, terbitan DC Comics. Gambar buatan Ramesh De Silva ini sangat persis dengan adegan di komik Final Crisis, dimana Batman mati.

DCEU sekarang mengambil jalan yang berbeda dari yang direncanakan oleh Zack Snyder. Penggemar-penggemar dari Zack Snyder meminta Warner Bros. untuk merilis “’Snyder Cut’ of Justice League” untuk melihat seperti apa visi original milik sutradara itu.

Masih banyak perdebatan di internet mengenai apakah Justice League versi ini memang ada atau tidak. Meskipun memang ada, film tersebut mungkin masih dalam kondisi yang belum rampung, sehingga kita pun juga tidak tahu visi dan garis besar dari Zack Snyder mengenai apa yang akan terjadi dengan super hero-super hero ini.

