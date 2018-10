JAKARTA - Badai Romantic Project mengeluarkan mini album yang berisi kumpulan lagu bertemakan cinta pada awal Agustus lalu. Band yang lahir pada Mei 2016 ini, sebelumnya sudah merilis tiga single berjudul “Tak Denganku” , “Melamarmu” dan “Terakhir Untuk Selamanya”.

Badai Romantic Project diisi oleh Badai (piano/music directior), Julian Syahputra (vocal) , Ronny Koten (drum), dan Bona Ambarita (bass).

Tema cinta yang diangkat di Mini Album ini meunjukan konsistensi mereka yang mengusung lagu-lagu cinta di setiap karya. Pemberian judul Album “Musim Bahagia” merupakan penggambaran secara keseluruhan lagu-lagu yang ada di Mini Album ini.

Ibarat sebuah sequel cerita bahagia di lagu Terakhir Untuk Selamanya dilanjutkan dalam single “Cinta Terpisah Sementara”. Single ini bercerita tentang pasangan yang sudah bahagia (sudah menikah) tetapi mereka harus merelakan untuk berpisah sementara karena jarak.

Berikut lirik lagunya:

Kukirimkan

Pesan singkatku untukmu

Kusertakan

Tanda peluk dan ciumku

Apa Kabar

Semoga kau baik saja

Dan menjaga

Cinta terpisah sementara

Maafkan aku jika terlalu lama

Kau menunggu ku pulang

Tapi kupastikan

Saat ku kembali

Hati ku tetap untuk mu

Dan Bila kau menduakanku

Apalagi di belakang ku

Jangan salahkan bila di sini

Aku nakal dengan yang lain

Ku harap kau juga mengerti

Cinta itu butuh percaya

Sampai disini “I just wanna say I love you “

I just wanna say I love you

Mau nonton video clipnya, tonton aja di metube.id

