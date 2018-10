SEOUL – iKON melakukan comeback besar pada Senin (1/10/18). Kemarin, grup besutan YG Entertainment yang satu itu merilis album "New Kids: The Final". Album tersebut bersama single andalan, Goodbye Road menjadi penutup dari rangkaian New Kids yang sudah berlangsung sejak Mei 2017.

Serial New Kids dimulai dengan perilisan album "New Kids: Begin". Lagu Bling Bling saat itu dipilih untuk menjadi single utama. Lalu, seri album ini dilanjut di awal tahun 2018, tepatnya pada bulan Januari dengan merilis "New Kids: Return". Melalui album tersebut, lahir lagu hits yang sangat populer di kalangan anak-anak, yakni Love Scenario.

Setelahnya, B.I cs merilis "New Kids: Continue" pada bulan Agustus dengan menjadikan lagu Killing Me sebagai single utama. Dan sekarang, "New Kids: The Final" dengan single utama Goodbye Road melengkapi perjalanan serial album milik iKON ini.

Berjarak satu bulan setelah perilisan album sebelumnya, iKON langsung comeback dengan album terbaru. Hal ini tentu membuat iKON sendiri merasa terkejut karena bisa merilis album terbaru dalam waktu dekat.

“Ini juga mengejutkan kami karena mini album bisa rilis dalam periode yang singkat. Single terbaru kami Goodbye Road sebenarnya lagu yang menjadi kandidat lainnya sebelum perilisan Love Scenario. Ini lagu yang dirasa cocok dengan musim gugur,” ungkap B.I dalam konferensi pers seperti dilansir Korea Herald, Selasa (2/10/2018).

Melanjutkan kesuksesan Love Scenario dan Killing Me, Goodbye Road menceritakan tentang perasaan setelah putus dengan kekasih. Melodi yang disajikan pun terasa cocok dengan perasaan galau yang sekiranya dirasakan oleh orang-orang yang sedang bersedih karena putus cinta.

“Aku rasa lagu ini memiliki nuansa kesepian yang terasa cocok dengan musim ini. Kami berpikir keras kata kebalikan dari Flower Road, dan kami langsung terpikirkan Goodbye Road. Di dalam pikiranku, aku berusaha menggambarkan seseorang yang berjalan sendirian setelah mengatakan selamat tinggal kepada seseorang,” jelas Bobby selaku penulis lirik Goodbye Road bersama B.I.

Dalam mini album kali ini, iKON menyuguhkan sebanyak empat lagu, termasuk Goodbye Road itu sendiri. Tiga lagu lainnya ialah Don’t Let Me Know, Adore You, dan Perfect.

Lebih lanjut, iKON berbicara tentang merilis album lebih dari satu dalam satu tahun yang sama. Mengingat, hal ini jarang terjadi di antara artis-artis YG Entertainment lainnya.

“Merilis tiga album dalam satu tahun masih terasa tidak bisa dipercaya bagi kami. Kami tidak tahu apa yang membuat kami bisa melakukan itu. Kami hanya melakukan yang terbaik, dan mungkin keberuntungan sedang ada di sisi kami,” jelas leader iKON.

B.I mewakili iKON juga turut membagikan harapan mereka kedepannya dalam berkarier. “Ketika orang menanyakan tujuan kami, aku selalu mengatakan bahwa kami, iKON, berharap untuk selalu rendah hati dan terus memancarkan jiwa muda kami. Kami ingin mendekati penggemar sebagai ‘manusia’ iKON,” tutup pria bernama asli Kim Hanbin itu.

