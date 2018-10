View this post on Instagram

Pagi Itu jam 8 jumat 28 sept 2018, Opa masih masuk ke kamar kami seperti Biasa menyempatkan diri selalu bermain, Bercanda dengan @tatjanadanbima Saat Opa ngobrol dan memanggil nama tatjana dan Bima itulah saya Mulai curiga, dengan Suara nya yang mulai terdengar Cadel. Tadinya sempet berpikir kalau Opa lagi bercanda sama cucu cucu jadi Ngomongnya di Cadel Cadelin. Tapi entah Firasat saya bilang ada yang Ga beres, Sampai akhirnya saya minta Papa untuk Bicara biasa ke arah Muka saya, sambil saya pegangin Muka nya papa untuk Lihat Frontal ke saya sambil bicara. Di situlah saya Lihat Kejanggalan. Bicara Papa benar Cadel dan agak Berat, dan wajahnya agak Miring. . Langsung saya Ceritakan ke mama kondisi papa. Di ajak check up ke Rumah sakit. Masih mau ga mau. Akhirnya saya ada ide untuk meminta papa membaca Koran sambil saya rekam. Setelah melihat Video nya, dan Dia melihat sendiri Kondisinya Barulah Ia Mau di ajak ke rumah sakit. . Segera Kami Bawa papa ke Eka Hospital karena mereka punya Bagian Stroke Centre nya. Dan Akhirnya setelah Bertemu dengan dokter Ahli Syaraf, dr.Audhy Tanasal beliau mendiagnosa bahwa Papa terkena Stroke Ringan. Sedih dan Gundah Gulana Hati Kami Sekeluarga.. mengetahui Hal Ini. Menurut Dokter papa agak terlambat di bawa, karena untuk orang yang terkena stroke itu sebenarnya ada Gejala atau tanda tanda nya, sebelum terjadi serangan, maksimal sebelum 4 jam harus segera di bawa Ke rumah sakit untuk di berikan Tindakan dapat mencegah Terjadinya Serangan Stroke. Namun melihat Kondisi Papa yang Masih Sadar dan Cepat di tangani (walaupun agak terlambat) jadi nya level stroke nya masih yang Ringan. Namun Stroke adalah Penyakit yang Berproses dengan Cepat dan Biasa nya Dalam waktu 5- 6 hari akan memburuk bila tidak di tangani dengan Baik. Maka nya Kami mengambil keputusan untuk papa di Rawat Inap saja sambil Di Observasi Kondisi Stroke nya. Karena Papa Mengidap Penyakit Diabetes, ini juga yang bisa memperburuk keadaan Stroke nya. Saat Ini Kami Hanya Bisa Berdoa kepada ALLAH SWT, Semoga ALLAH memberikan Kesembuhan, Kekuatan dan Mengembalikan Kesehatan Papa kami tercinta, Supaya Bisa Bermain Dan Bercanda sama cucu cucu lagi Ya Opa sayang..