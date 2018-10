SEOUL – Setelah vakum 4 tahun dari layar kaca, Han Chae Young siap kembali bermain drama. Bintang Sister’s Slam Dunk 2 itu memilih drama akhir pekan A Promise with the Gods sebagai proyek comeback-nya.

“Han Chae Young dan aktor Bae Soo Bin telah dikonfirmasi untuk tampil sebagai pemeran utama dalam A Promise with the God,” tutur perwakilan rumah produksi drama tersebut seperti dilansir dari Soompi, Senin (1/10/2018).

Dalam drama tersebut, Han akan berperan sebagai Seo Ji Young, presenter sebuah talk show sekaligus istri dan ibu. Dia akan beradu akting dengan aktor spesialis antagonis Bae Soo Bin, yang berperan sebagai suami Seo Ji Young, bernama Kim Jae Wook.

Karakter Kim Jae Wook, menurut Soompi, adalah putra sekaligus pewaris tahta sebuah perusahaan arsitektur raksasa di Korea. Namun begitu, dia rela melepas statusnya sebagai chaebol demi melindungi istri dan anak-anaknya.

Drama A Promise with the Gods berkisah tentang sepasang suami istri yang memilih keputusan besar dalam hidup mereka. Untuk mengambil keputusan itu, mereka bahkan menyingkirkan etika dan nilai moral demi menyelamatkan anak mereka yang tengah sekarat.

Sejak menuai sukses dalam drama Sassy Girl Chun Hyang pada 2005, Han memang terbilang minim lakon menantang. Meski terlibat dalam Boys Over Flower pada 2009, namun dia hanya mengambil peran pendukung.

Dalam 6 tahun terakhir, Han lebih banyak mengambil proyek drama di China dan variety show. Pretty Man yang diperankannya bersama IU, Jang Geun Suk, dan Lee Jang Woo menjadi proyek drama terakhirnya di Korea.

Sementara bagi Bae Soo Bin, A Promise with the God akan menjadi drama keduanya sepanjang 2018. Pada semester I 2018, dia bermain dalam The Good Witch bersama Ryu Soo Young dan Lee Da Hae.

Menurut MBC, drama A Promise with the Gods akan tayang perdana pada 24 November 2018. Ia akan mengisi slot tayang yang ditinggalkan Hide and Seek.

