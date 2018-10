LOS ANGELES – Setelah beberapa bulan syuting, ditambah dengan rumor-rumor yang beredar mengenai Mysterio akan mejadi tokoh antagonis di film Spider-Man: Far From Home, kini kita bisa melihat penampilan perdana Jake Gyllenhaal memerankan karakter tersebut di video bocoran yang tersebar di internet.

Marvel Studios dan Sony Pictures berkolaborasi lagi untuk ‘memindahkan’ Spider-Man ke dalam Marvel Cinematic Universe dengan membawa penjahat klasik dari seri komik Spiderman, Mysterio ke layar lebar untuk pertama kalinya.

Seperti yang bisa kita lihat, nampaknya Spider-Man berhasil mengalahkan musuhnya ketika beberapa agen-agen penegak hukum datang untuk membantu Spidey.

Pertarungan antara super hero dan super villain ini menyebabkan banyak sekali kerusakan, seperti yang bisa kita lihat di video ini.

Sejauh ini, Marvel Studios dan Sony Pictures masih belum mengkonfirmasi apakah karakter di dalam video ini memang Mysterio.

Namun, apabila dilihat dari kostumnya, terlihat seperti kostum milik Thor yang sudah di tingkatkan kekuatannya dengan teknologi asing, bisa dibilang ini sangat mirip sekali dengan Mysterio.

Penampilan tokok pejahat ini bisa dibilang gabungan dari kostum di Marvel Universe, dengan jubah berwarna ungu, dan kostum dari Ultimate Universe, dimana kostumnya sangat mengandalkan teknologi.

Ini merupakan penampilan perdana Jake Gyllenhaal di lokasi syuting yang bocor di internet. Selama ini, kontribusi aktor ini hanya dikabarkan dengan ucapan mulut ke mulut, dan beberapa outlet media lain.

Namun, Marvel Studios dan Sony Pictures masih memilih untuk menutup mulut mereka atas keterlibatan Jake Gyllenhaal.

