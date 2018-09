JAKARTA - Fans Lee Jong Suk di Indonesia harus bersiap membongkar tabungan mereka untuk bertemu sang idola. Pasalnya, seating plan dan harga tiket fanmeeting Lee Jong Suk di Tanah Air baru saja diumumkan.

Yes24 yang mengorganisir fanmeeting Lee Jong Suk telah mengumumkan seat plan beserta harga tiket resminya. Ada empat kategori tiket yang disediakan dengan harga termurah adalah Rp750 ribu.

Empat kategori tersebut adalah Green, Purple, Blue, dan Red. Green menjadi yang termurah, yakni Rp750 ribu. Berikutnya adalah Purple dan Blue yang masing-masing dibanderol Rp1.350.000 dan Rp1.850.000.

Kategori yang terakhir adalah Red. Untuk section yang kursinya tepat di depan stage ini, fans harus merogoh kocek hingga Rp2.550.000. Baik Green, Purple, Blue, atau pun Red, semua adalah numbered seat, yang berarti fans harus duduk sesuai dengan nomor kursi yang didapat saat membeli tiket.

Ada keuntungan yang bisa didapat pemegang tiket setiap kategori. Seperti misalnya pemegang tiket Red berkesempatan untuk Hi-Touch dengan Lee Jong Suk. Sementara Blue dan Purple memiliki peluang untuk melakukan Group Photo dengan bintang While You were Sleeping tersebut.

Walau sudah mengumumkan harga tiket dan seating plannya, namun Yes24 belum memberikan pengumuman lebih lanjut tentang kapan, dimana, dan bagaimana fans bisa membeli tiket fanmeeting bertajuk "Crank Up in Jakarta" itu.

"Untuk info lebih lanjut tentang tanggal penjualan tiket #CrankUpInJKT, please stay tune with us," tulis Yes24 di akun Twitter mereka pada 29 September 2018.

Sebagai informasi, fanmeeting "Crank Up in Jakarta" Lee Jong Suk akan digelar pada 3 November 2018 di Kota Kasablanka. Ini menjadi fanmeeting pertama Lee Jong Suk di tanah air sejak debutnya.

