Bismillah 🛫🎼🎤semarang . Maknyak kerja dulu gaesss. Isuk2 nguber rezeki biar dpt banyak hehehehe aamiin .😘💋 Oh iya akan lebih baik punya telinga dipake keduanya jgn sepihak . Klo aku sih byk saksi hidup hrs diajakin cerita tuh jgn aku aja biar gamblang bgmn seorg inul yg lugu jd terdakwa😭 Biar emakku bojoku anakku jg tau sesungguhnya bgmn 15 thn lalu bercerita.😘 Asal jgn di edit aje yeeeeee 🤣😂 Mumpung saksi hidup smua pd kumpul cuma pak alex doank yg wafat . Dulu aku gak mau cerita krn kasihan dan msh punya nurani. Tp ketika smua berganti fakta diputer2 ya akan lbh baik kumpulin smua ajaaaa Jgn menang sdri shayyy 🤣 Aaahhh politik luuu shayyyy🤣🤣🤣 Lemesin shayy🤣🤣