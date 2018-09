JAKARTA - Setelah menyaksikan penampilan dari Keva yang membawakan lagu Girl On Fire milik Alicia Keys, kini salah satu team dari coach Kaka kembali tampil. Peserta asal Medan, yakni Vani pun siap menunjukkan kebolehannya.

Dengan membawakan lagu daerah asal Sumatera Utara yang berjudul Butet dan yang di-medley dengan lagu Sik Sik Sibatumanikam. Penampilannya itu pun mendapatkan standing ovation dari Kaka dan Marcel Siahaan.

(Baca Juga: Lagi, Unggahan Rina Nose Menuai Protes dari Netizen)

(Baca Juga: Berikut Daftar Lengkap Pemenang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2018)

Wow si #LittleRockStar ini berhasil bikin panggung #TVKI3GTV ramee! Yuk dukung ketik TVKI(spasi)VANI kirim ke 95151, Atau dukung melalui Google Vote juga #SemiFinalTVKI3 pic.twitter.com/utOd118A21— TheVoiceKidsGTV (@TheVoiceKidsGTV) 27 September 2018

Tak mau kalah dari anak didiknya, coach Kaka diminta Omesh selaku host untuk membawakan lagu daerah kelahirannya. Vokalis dari grup band Slank itu pun membawakan lagu Suwe Ora Jamu dari Solo, Jawa Tengah.

Masih dari anggota dari team coach Kaka, kali ini giliran Shakila yang akan tampil. Dengan diringi piano di atas panggung, Shakila membawakan lagu One Last Cry milik Brian McKnight.

“Dia penghayatannya makin hari makin matang. Keren,” ucap Kaka usai menyaksikan penampilan dari Shakila.

Selanjutnya, Moses sebagai penutup dari team coach Kaka. Dengan membawakan lagu You Give Love a Bad Name yang dipopularkan oleh Bon Jovi, Moses siap menggemparkan panggung Semifinal The Voice Kids Indonesia malam ini.

Setelah menyaksikan keempat peserta, coach Kaka pun akan memilih satu nama di antara Keva, Shakila, Vani, dan Moses yang akan melaju ke babak final.

(aln)