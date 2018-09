View this post on Instagram

InsyaAllah untuk pertama kalinya kami akan share pengalaman kami tentang TB pada event “ Our Night With The Stars “ to celebrate the TB champions: Celebrities and TB Survivors ! Di New York tanggal 25 September ini . So please Bantu kami Viralkan pesan ini dengan hashtag #STOPTBCHALLENGE , post foto kalian di instagram dan media sosial lainnya , jangan lupa untuk tulis pesan kepedulian kalian untuk bersama cegah TBC , dengan jaga kesehatan, Periksa segera dilayanan kesehatan bila mengalami batuk yang berkepanjangan , dan bila ada teman atau bahkan keluarga kita yang masih batuk terus menerus , Gunakan Masker !Pengobatan TBC gratis di fasilitas kesehatan Pemerintah! berobatlah teratur dan tidak putus 6 bulan maka anda akan sembuh dan tidak kebal. 🤚 #TOSSTBC @stoptb @stoptbindonesia @who @unitednation #stopTBchallenge