JAKARTA - Aktris peran Putri Marino, pada Senin 24 September 2018 baru saja melahirkan buah hati pertamanya di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Kabar bahagia tersebut sontak membuat masyarakat merasakan kebahagiaan yang sama dengan pasangan Putri Marino dan Chicco Jerikho.

Baru-baru ini, Chicco mengunggah foto wajah anak perempuannya yang diberi nama Surinala Carolina Jarumilind. Dalam foto tersebut, Suri terlihat tertidur pulas dan jari-jari kecilnya nampak terlihat menutupi sebagian pipinya.

"Aku akan mengenali dunia ini kepadamu nak...perjalanan ini akan panjang dan nggak selalu se indah dongeng yang sering kamu dengar ketika di dalam perut," tulis Chicco Jerikho pada keterangan foto.

"Tapi jangan khawatir ada Papa ,Mama dan Papa JESUS... Lets raaaawwkkkkk #surinala @irmasyahrifat," sambungnya.

Unggahan Chicco tersebut sontak membuat para netizen mengucapkan selamat atas kelahiran si kecil Suri. Bahkan mereka juga turut mendoakan agar Suri bisa menjadi anak yang berguna dan berbakti bagi kedua orangtuanya.

"Oh my... Akhirnya!!! Welcome to the world Surinala!!! Congratulations to your awesome Papa and Mama for having such a wonderful good looking child like you!!! @chicco.jerikho @putrimarino," tulis Andreansyahdwpg.

"Selamat jadi ayah bang, semoga Nala menjadi orang yg berguna bagi semua dan menjadi anak yg berbakti ...tuhan memberkati," tulis Surya.santnow.

"Congratss brads ... namanya kerenn...semoga menjadi anak luar biasaa seperti bapak dan ibu mu nak !," tulis yuannato.

Selamat Chicco dan Putri!

(aln)