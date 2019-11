SEOUL – Penampilan setiap bintang Korea dalam drama yang disuguhkan memang cukup menarik untuk ditonton. Apalagi selain bergelimangan wajah tampan dan cantik, dari segi cerita pun cukup beragam.

Meski kini drama Korea banyak dihiasi wajah muda, tapi tidak sedikit pula aktor berumur 40 tahun yang masih mencuri perhatian penikmat setia serial Negeri Ginseng tersebut. Okezone pun telah merangkum empat drama Korea bertabur aktor kawakan atau bisa disapa dengan ahjussi yang akan tayang akhir September atau awal Oktober ini.

1. Terius Behind Me

So Ji Sub menandai comeback di dunia akting setelah dua tahun vakum, dengan terlibat dalam drama bertajuk Terius Behind Me. Menurut aktor 40 tahun itu, ketertarikannya pada drama ini dikarenakan alur cerita yang mampu menggabungkan antara humor dan aksi laga.

“Aku ingin memilih drama yang membuat penonton senang dan bahagia. Apalagi ditambah dengan adegan action yang muncul dalam genre mata–mata, drama ini layak di tonton,” ujar So Ji Sub.

Terius Behind Me merupakan sebuah miniseri tentang mantan agen rahasia bernama Kim Bon yang diperankan So Ji Sub. Sedangkan Jung In Sung akan berperan sebagai Go Ae Rin.

Pertemuan keduanya dimulai saat Go Ae Rin tiba–tiba kehilangan suaminya dan Kim Bon sebagai tetangga barunya turut memecahkan misteri hilangnya suami Go Ae Rin.

Drama ini rencananya akan mulai hadir pada 26 September 2018 di MBC. Drama ini akan menggantikan slot Time pada hari Rabu dan Kamis.

2. Player

Drama bertajuk Player juga menandai comebacknya aktor senior, Song Seung Hoon setelah drama Black di tahun 2017. Bersama aktris cantik Krystal 'f(x)' yang pernah tampil dalam drama The Heirs, keduanya sepakat untuk membintangi drama action yang dibumbui dengan romance itu.

Kiprah Seung Hoon dalam memerankan drama action memang bukan kali pertama. Sebelumnya ia juga terlibat dalam drama bertajuk When a Man Falling in Love sebagai seorang gangster. Sedangkan bagi Krystal, ini nerupakan pengalaman pertama bermain drama action.

Player mengisahkan sepak terjang empat komplotan penjahat yang terdiri atas penipu cerdas, petarung kuat, hacker jenius, dan driver cekatan. Mereka membentuk tim elit untuk menangani kasus-kasus kriminal demi menebus kesalahan masing-masing.

Seung Hoon akan berperan sebagai penipu bernama Kang Ha Ri sedangkan Krystal akan beraksi sebagai seorang sopir bernama Cha Ah Ryung. Sementara itu dua bintang lainnya, Lee Si Eon sebagai Lim Byung Min serta Tae Won Suk sebagai Do Jin Woong.

Serial drama Player akan tayang pada tanggal 29 September 2018 pada hari Sabtu & Minggu di OCN dengan 14 episode penayangan.

3. Bad Papa Drama Bad Papa juga menampilkan sosok ahjussi lainnya, yakni Jang Hyuk. Aktor 41 tahun itu akan berperan sebagai seorang ayah bernama Yoo Ji Chul. Karakter ini bercerita tentang seorang petinju sukses yang memutuskan untuk menjadi orang jahat dalam upayanya menjadi ayah yang baik. Sementara itu, Son Yeo Eun akan berperan sebagai saleswoman yang menjual kursi di sudut toko buku. Ia pun harus menjalani hidupnya berjuang untuk membesarkan sang anak. Beradu akting dengan aktor senior Jang Hyuk, Son Yeo Eun menaruh kekagumannya pada pria yang pernah membintangi drama Voice di tahun 2017. “Saya bersyukur bisa bekerja dengan aktor hebat seperti itu. Saya menikmati suasana di lokasi syuting dan saya pikir itu akan dirasakan juga oleh pemirsa. Saya akan bekerja keras untuk menghidupkan karkater Choi Seon Joo," kata Son Yeo Eun seperti dikutip dari Soompi, Jumat (7/9/2018). Serial Bad Papa akan tayang pada 1 Oktober 2018 dengan jumlah 32 episode. Drama ini akan tayang di MBC setiap hari Senin dan Selasa. 4. The Greatest Divorce Last but not least, ada aktor Cha Tae Hyun yang akan terlibat dalam drama bertajuk The Greatest Divorce bersama Bae Doona. Dua bintang ini akan dihadapkan pada situasi asmara setelah diguncang perceraian. Berawal dari pasangan suami istri, aktor 42 tahun ini digambarkan sebagai sosok yang cukup keras dalam pendiriannya. Sedangkan Bae, sebagai istri yang sederhana, optimis, pemberani serta tomboy. Sayangnya, pasangan ini harus menghadapi sebuah perceraian. Bercerai memang menjadi cerita baru bagi tokoh Joe Sok Moo (Cha Tae Hyun) dan Kang Hwi Ru (Bae Doona). Setelah bercerai, mereka akhirnya bertemu kembali 3 tahun kemudian dan tiba-tiba menemukan diri mereka jatuh cinta lagi. Drama yang merupakan remake dari Jepang berjudul Saikou no Rikon ini rencananya akan tayang pada 8 Oktober mendatang di KBS. Drama ini akan berjumlah 16 episode dengan penanyangan pada hari Senin dan Selasa.