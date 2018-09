SEOUL – BTS akhirnya telah menjalankan amanat mereka untuk berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-73, di New York, Amerika Serikat, pada 24 September 2018, pukul 12:00 waktu setempat. Leader BTS, yakni RM menjadi wakil dalam penyampaian pidato yang penuh inspiratif itu.

Pidato dibuka oleh RM dengan memberi salam dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh petinggi yang hadir dalam sidang tersebut, terutama Sekretaris Umum dan Kepala Direktur dari UNICEF, selaku lembaga yang bekerja sama dengan BTS untuk kampanye “Generation Unlimited” atau “Generasi Tanpa Batas”.

"I want to hear your voice... No matter who you are, where you’re from, your skin colour, gender identity: speak yourself.”



We 💜 @BTS_twt's inspiring message to young people around the world at the UN General Assembly. #GenUnlimited #UNGA #ENDviolence #Youth2030 pic.twitter.com/kWOoSfLkiq— UNICEF (@UNICEF) 24 September 2018