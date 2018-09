JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris Aura Kasih rupanya tengah menikmati momen berlibur di luar negeri. Ya, Bangkok, Thailand menjadi pilihan destinasi wisata sang pelantun Mari Bercinta ini.

Momen-momen kebahagian Aura Kasih di Bangkok diabadikannya melalui akun Instagram pribadinya @aurakasih belum lama ini. Tak hanya satu foto, Aura Kasih membagikan beberapa foto dalam instagram pribadinya.

Mengenakan pakaian hitam ketat lengkap dengan kacamata hitam, Aura Kasih sontak menunjukan sisi kecantikannya. Tak lupa, ia menuliskan caption dengan menggunakan bahasa Inggris pada unggahan foto tersebut. Menurutnya tidaklah ada tempat yang membosankan bila seseorang telah tertidur nyenyak.

Sayangnya tidak diketahui, apa maksud tulisan caption dari Aura Kasih.

“no place is boring.if u've had a good night's sleep. and have a pocket full of u exposed film- antimainstream,” tulis Aura Kasih.

Kendati demikian, berkat foto tersebut, kolom komentar dari Aura Kasih langsung heboh. Warganet rupanya salah fokus dengan foto tersebut, dimana para warganet fokus dengan bagian dada Aura Kasih. Alhasil, Aura Kasih pu memilih menutup kolom komentar dari foto tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, foto dari Aura Kasih telah disukai lebih dari 170 ribu lebih warganet.

Sebelumnya, Aura Kasih sempat membagikan pose seksi lainnya. Dimana kala itu, Aura Kasih tampak mengabadikan foto itu di sebuah toilet. Dalam foto tersebut, Aura Kasih tampil mengenakan celana legging hitam dan busana atasan motif garis tanpa lengan.

Lagi-lagi foto ini mendapat komentar dari warganet. Hingga salah satu komika Uus juga ikut berkomentar.

