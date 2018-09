JAKARTA - Ditengah kasus yang melanda Hilda Vitria dan Kriss Hatta, kekasih Billy Syahputra ini nampaknya tak mau ambil pusing. Ia kini bahkan diketahui tengah berada di Bali untuk melakukan liburan dan melepas penat.

Hal tersebut diketahui lewat unggahan Hillda melalui akun sosial media pribadinya. Dalam akun Instagramnya, beberapa kali Hilda memvideokan kegiatannya di Pulau Dewata tersebut. Bahkan ia sempat memposting foto dirinya yang tengah mengenakan mini dress berwarna kuning.

"I’m like a puzzle with a lot missing pieces , waiting for someone to complete me..," tulis Hilda pada keterangam foto.

Unggahannya tersebut sontak membuat netizen berkomentar dan membanjiri kolom foto wanita 22 tahun ini. Bahkan mereka mempertanyakan keberadaan Billy Syahputra yang nampaknya kurang membuat sempurna kehidupan Hilda selama beberapa waktu ini.

"Bang bily gi mna?? Kurang apa dia coba kalau belum melengkapi km Hilda?," tulis violet_citra95.

"Bang Billy belum melengkapi dong ya," tulis ndepds.

Tak hanya sampai disitu, Hilda juga mendapatkan komentar dari netizen yang menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Pasalnya, mereka tak mau jika kejadian 'penculikan' yang dikabarkan sempat dilakukan Kriss Hatta padanya kembali terulang.

"Non pulang gih,ntr dicariin mama loh.. ntr klau gk plng2 dikirain diculik lagi ama mamanya. Kan brabe," tulis neraa1801.

(edh)