JAKARTA – Berita duka cita datang dari dunia musik Indonesia. Rinny Noor, promotor musik Indonesia berpulang ke pangkuan sang pencipta pada Selasa (25/9/2018) dini hari.

Rinny Noor mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada pukul 00.23 WIB.

Sementara itu, almarhumah kini masih berada di rumah duka di Mayfair House unit 1 C, Jalan Pinang Kalijati, Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Rinny Noor dikenal sebagai wanita pertama yang mempromotori artis dunia sekelas Mick Jegger. Acara besar tersebut ia selenggarakan pada 1989 lalu.

Selain Mick Jegger, Rinny pun sempat mempromotori sederet artis mancanegara lainnya saat konser di Indonesia, sebut saja Beyonce, Richard Marx, Linkin Park, Alicia Keys, Craig David dan Hanson. Rinny pula yang meletakkan standar tur musik internasional di Indonesia.

Rinny Noor merupakan promotor musik Indonesia yang mengawali karier sebagai make up artist dan stylish beberapa penyanyi papan atas Indonesia seperti Berlian Hutahuruk, Chrisye, Anggun C Sasmi, Camelia Malik serta penyanyi lainnya. Semua kemampuan make up dan stylish ia pelajari secara otodidak dari ibunya.

Dunia musik bukanlah sesuatu yang asing bagi Rinny. Semua saudara dari ayahnya bisa memainkan alat musik musik.

Bahkan, sang kakak, Ida Noor, merupakan salah satu personel grup vokal yang terkenal di tahun 1970-an yaitu Noor Bersaudara. Meski tak suka menyanyi, ia senang mendengarkan musik. Berbeda dari saudaranya, Rinny lebih nyaman berada di belakang panggung.

Ia pun sempat memiliki label pakaian khusus untuk busana pentas artis.

Rinny sendiri menikah dengan Donny Fattah, salah satu personel band Godbless. Pernikahan tersebut menghasilkan buah hati yakni Cinddy Fattah dan Imam Fattah. Rencananya, jenazah Rinny Noor akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut setelah Dzuhur nanti.

(edh)