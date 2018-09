View this post on Instagram

Saya termasuk orang yg hanya tahu tp tdk mau tahu ttg hal2 yg tidak kasat mata, Tp jujur udh beberapa bulan ini, sudah sangat mengganggu krn mulai banyak kejadian2 di luar nalar pikiran kami sekeluarga, saya termasuk org yg kalau setiap ada kejadian2 apapun pasti saya arahkan pikiran saya kalau itu hanya kebetulan, dan stay positif thinking, dan ada beberapa mereka2 yg memilki kelebihan sering memberi saya peringatan kalau ada energi gelap yg mengikuti, dan punggung adalah incaran nya nya( dlm hati saya beruca kok bener bgt, terasa berat dan sakit sekali kalau malam) tp untuk menghargai kedatangan beliau ,selalu saya bls dgn senyuman dan saya enggan bercerita ttg yg terjadi sebenarnya Tiba satu ketika saya di datangi mimpi ibu saya dan hanya berkata “uben hati2, jaga diri dan hrs kuat ya di lawan sama yg baik” Saya mencoba mengaitkan dari kejadian2 yg saya alami, dan 1 bulan terkahir mulai lah istri dan anak saya yg di serang dgn kejadian di luar nalar akal sehat yg susah saya ceritakan secara detail, saya hanya bisa berdoa jng ganggu istri dan anak saya. Dan td adik saya pun @jordionsu cerita ke saya ttg apa yg terjadi di rumah nya, dan sama persis dgn apa yg terjadi dgn keluarga saya pada hal saya tdk cerita apa2 ttg kejadian yg saya alami ke adik saya, dan kejadian itu pasti setiap jam 02.00 sampai jam 04.00, ada yg bilang ada org yg tdk suka dgn kesuksesan bisnis, ada yg bilang tdk suka dgn kesuksesan karir, tp percayalah semua itu saya dpt kan melewati proses kok, dan tdk instant. Tp sampai saat ini saya tdk melakukan apa2, tdk pergi kemana2 untuk bertanya2 lebih jauh, tdk mencari tahu siapa yg berbuat, tdk terlintas untuk membalas nya tp saya mencoba melawan energi itu dgn keimanan saya saja dan stay positif thinking dlm setiap langkah saya, tp saya yakin mungkin org2 di luar sana memeliki cerita yg sama tp kejadian2 yg berbeda di luar nalar pikiran sehat kita, dan di era tekhnologi canggih saat ini, ternyata saya baru tahu ADA dan NYATA, udh dulu ya udh mau jam 2 kira2 apalagi kejadian malam ini ??? Ini sedikit cerita saya yg masih terjadi, dan saya percaya Tuhan menjaga saya dan keluarga kecil saya 🙏🙏🙏 #energipositifnegatif #ternyataituada #staypostive